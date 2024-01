Alba Carrillo cuenta todos los entresijos de su nueva relación con Álex Coves

Vídeo: Europa Press

"He conocido a Álex, que me vuelve loca. Gracias. Voy a por ti, 2024", dijo Alba Carrillo cerrando el 2023 y dando paso al nuevo año. Una bomba con la que confirmó que su corazón de nuevo está ocupado. Entonces, se filtraron detalles sobre él, sin embargo, había otros que eran secretos. Cómo empezó su relación, dónde se conocieron o cómo ha encajado en su familia son solo algunas de las preguntas que se planteaban en redes sociales, cuestiones a las que la modelo ha querido ponerle respuesta. Con una sonrisa que habla por sí sola y una ilusión que hacía tiempo que no le acompañaba, ha reaparecido frente a las cámaras. Un encuentro en el que no ha tenido reparo en confesar todos los entresijos de su romance. No te pierdas el vídeo en el que la nueva concursante de 'Bake off' da detalles desconocidos hasta ahora.