Alba Carrillo se justifica tras arremeter duramente contra Ana Rosa Quintana y su productora

Alba Carrillo se ha reinventado y ahora conduce su propio programa en Twitch. La colaboradora de televisión ha encontrado en 'El salón del té' la manera perfecta de hablar sin filtros y sin pelos en la lengua. En su última entrega, la modelo se despachó a gusto contra Ana Rosa Quintana y su productora, 'Unicorn', y desveló qué pareja iba a ganar 'Vaya vacaciones'. Unos días después de sus palabras virales, ha dado las gracias a todas las personas que le han dado todo su cariño en las últimas horas y ha justificado el motivo por el que no está dispuesta a callarse.

Alba Carrillo ha querido agradecer todo el cariño que le ha llegado en los últimos días después de arremeter duramente contra Mediaset. En concreto, la modelo ha reconocido que ha sido la vez que más mensajes de apoyo ha recibido, algo que le emociona. "Simplemente he hablado desde la verdad y he dicho las cosas como son, no hay más", cuenta. En sus palabras dirigidas a sus seguidores, la colaboradora de televisión sabe todas las consecuencias que le pueden acarrear sus actos, pero deja muy claro que es una persona que va con la verdad por delante. "Soy yo la que está sufriendo eso, con las consecuencias que conlleva económicas para una familia y en su vida personal y emocional, que llevo llorando creo que un ratito al día desde el 31 de marzo, el día que me despidieron y me echaron como un perro", cuenta.

Aunque hay muchas personas que han aplaudido su discurso y sus críticas hacia la cadena de Fuencarral, también ha despertado las críticas de muchos otros. Es por esto que Alba Carrillo se muestra muy clara y repite con gran contundencia: "Entonces, como la que ha sufrido todo eso soy yo, pues soy la que lo dice y me parece muy bien a quien no le guste, pero no estáis aquí en mi casa todos los días y no sabéis mi situación, así que no me callo ante nadie". Ahora mismo, la modelo está a punto de colarse en los hogares españoles gracias a su paso por La 1 de TVE. Se convertirá en una de las concursantes VIP de 'El cazador', el programa que presenta Rodrigo Vázquez en el ente público.

Alba Carrillo, a la espera de juicio

El despido de Alba Carrillo de 'Ya es mediodía' está a la espera de juicio por sus condiciones de trabajo, tal y como ella misma explicó. "Porque para limpiar una cadena, no basta con echar a las personas o con vetar a personas. Hay que limpiar desde arriba, así se limpia una cadena. Cuando se hace tanta pupa, dejas muchos cadáveres. Mira tus amiguitas que les han pagado más donde Sonsoles Ónega y han salido corriendo", expresó la excolaboradora de 'Unicorn' en su propio programa de Twitch.