Alba Carrillo entraba en la casa de Guadalix el pasado septiembre, tan solo seis meses después de comenzar a salir con el periodista Santi Burgoa. A Santi le conoció durante una de sus participaciones en ‘Cuatro’ en un momento en el que el vallisoletano era el compañero de Carme Chaparro al frente de ‘Cuatro al Día’.

Desde el momento en el que compartieron plató Alba y Santi comenzaron a tener citas, de las que poco trascendió en su momento aunque gracias precisamente a la estancia de la modelo en ‘GH VIP’. Allí hemos conocido que una de las primeras veces que quedaron juntos fue en el domicilio de Alba donde no tuvieron distracciones, y con un menú nada romántico, ya que prefirieron centrarse en conocerse un poco más frente a unas pizzas.

Alba no se quita a Santi de la cabeza

Aunque Alba ha hablado de su relación en contadas ocasiones con el resto de sus compañeras de encierro, sí que se ha dirigido a su novio a través del blog y cómo no, al realizar la curva de la vida en la que tras los altibajos que han marcado su vida, la colaboradora de televisión confirmaba estar enamorada, tranquila y «en una etapa feliz».

Una época que no sabemos aún si tendrá continuidad en un futuro cercano a juzgar por la actitud y el perfil bajo de Santi Burgoa que lejos de parar su vida a la espera de que Alba Carrillo salga de la casa, ha continuado disfrutando de su agenda y cómo no, de sus hobbies en solitario o con amigos. Así, a lo largo de estos dos meses ‘de soltero’, Burgoa no ha parado de viajar, tachando puntos del globo a los que quizá pueda volver a ir con su chica, cuando finalice ‘Gran Hermano VIP’.