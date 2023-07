Alba Carrillo salta a TVE tras su abrupta salida de Telecinco

Alba Carrillo ha dejado atrás definitivamente su etapa como colaboradora en Mediaset. La publicista no sólo pasó página si no que parecía que había cambiado de libro, para centrarse en el suyo, concretamente. Y es que en octubre se estrenará como escritora con ‘Lista para la vida’. Desde su veto en Mediaset no la habíamos vuelto a ver en televisión, salvo en sus incendiarias apariciones en su canal de Twitch. Ahora, por sorpresa, ficha por TVE para participar esta noche en la edición VIP de ‘El cazador’, su exitoso concurso de las tardes.

La modelo es una vieja conocida de la corporación pública, ya que hace seis años participó como colaboradora en la tertulia de ‘Amigas y conocidas’, conducida por Inés Ballester o en ‘La mañana’. De esta forma, la modelo ha roto definitivamente con todo lo que la anclaba a su anterior universo en Telecinco y da el paso a una nueva etapa televisiva cargada de sueños. El primero será de la mano de Rodrigo Vázquez, el presentador de ‘El cazador’. con el que Alba ha demostrado mucha complicidad en los avances del programa.

“Estoy muy nerviosa, no quiero hacer el ridículo”. Con esa declaración de intenciones arrancará la participación de Alba en el especial de esta noche de ‘El cazador’.No estará sola, ya que en cada programa habrá 4 famosos que se enfrenten y, en su caso, estos son Jorge Sanz, Genoveva Casanova y el actor Jesús Castro. También lo harán en las sucesivas entregas Raquel Sánchez Silva, María José Suárez, Boris Izaguirre, Jaime Nava, Alejandra Prat, Paula Vázquez, Lluvia Rojo o Miguel Lago.

Sea como fuere, lo que está claro es que la colaboradora está en un momento de transición y de cambio tras su abrupta salida de Telecinco y de Unicorn, la productora de Ana Rosa Quintana. Contra ella cargó en sus redes sociales hace tan solo unos días: “Cuando se hace tanta pupa, dejas muchos cadáveres. Mira tus amiguitas que les han pagado más donde Sonsoles Ónega y han salido corriendo. Las personas que hemos sido fieles como un perro, no hemos recibido ningún mensaje tuyo, señora Ana Rosa”, confesó sin tapujos.