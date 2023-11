Si algo ha aprendido Alba Carrillo en los últimos años, es a hacer de las peores experiencias de su vida algo positivo. Aunque en un primer momento la modelo expresó el rencor que sentía hacia su exmarido, Feliciano López, finalmente ha sabido anteponerse a las circunstancias e incluso hablar de él con cierto cariño. Así lo ha demostrado en esta última ocasión y a través de sus redes sociales, donde ha compartido con sus más de 700 mil seguidores las imágenes de uno de los recuerdos de su boda con el tenista.

Alba Carrillo ha tomado la palabra a través de stories de Instagram para expresar que hay una parte de su matrimonio con el toledano de la que no piensa deshacerse. Esta no es otra que la vajilla que les regalaron, en la cual aparecen plasmadas las iniciales de ambos: “Tip para recién casados: no grabéis la vajilla con vuestras iniciales”, pronunciaba la colaboradora entre risas, para después mostrar ante su cara un plato en el que puede verse una A y una F: “Ni muerta me iba a deshacer de esta vajilla divina (…) Es que es una pachotada. Platitos, cada uno diferente, pintados a manos”, explicaba.

Una vez más, la tertuliana ha hecho alarde de su característico sentido del humor para dar un segundo significado a este conjunto de platos: “Para mí es Alba (está) feliz”, contaba, dando cierta posibilidad a la situación y demostrando que sigue haciendo uso de esta vajilla pese a no tener contacto con el deportista, que ahora goza de un nuevo matrimonio junto a Sandra Gago.

La (fugaz) historia de amor de Alba Carrillo y Feliciano López

Podría decirse que la relación entre Alba y Feliciano ha sido lo más parecido a una montaña rusa de emociones. Aunque ambos se dieron el “sí, quiero” el pasado mes de julio de 2015, menos de un año después pusieron punto final a su matrimonio. Aunque el tenista optó por no pronunciarse sobre los motivos que le habían llevado a distanciarse de Carrillo, en multitud de ocasiones ella admitió haber descubierto una infidelidad por parte del que fuera su marido.

Como no podía ser de otra manera, esta supuesta deslealtad no gustó en absoluto a la modelo y dejó constancia de ello en todas y cada una de sus apariciones públicas. Fueron muchos los años en los que Alba no tuvo ni un solo adjetivo bonito hacia el que fuera su compañero de vida, aunque con el paso del tiempo las aguas volvieron a su cauce. Una vez que la creadora de contenido probó suerte en el amor de la mano de otras personas, y que su ex rehizo su vida junto a su actual esposa, Carrillo prefirió enterrar el hacha de guerra y hablar de él con cierto cariño.

No obstante, cabe destacar que su relación amistosa ni ha existido, ni apunta a existir en un futuro a corto plazo. Tanto es así, que hace apenas unas semanas la modelo se refería a Feliciano como “un ser aburrido”, lo que deja entrever que no tiene ninguna intención de acercarse a él.