Alba Carrillo pide perdón tras su día más complicado en ‘Ya es mediodía’

Alba Carrillo pide perdón

Ahora, ya con la mente fría, se ha arrepentido de lo que ha hecho y ha querido pedir perdón por lo ocurrido. Ha escrito lo siguiente: “Pido perdón a la audiencia si les he ofendido levantándome de mi silla. No era mi intención , lo único que pretendía era no llorar , de nuevo, en público. Mucha gente me escribe diciéndome que mi humor y mi sonrisa les dan ánimos y alegría y eso es lo que quiero transmitir. Muchas veces estoy triste pero se que hay muchas personas que me ven y quieren apoyarse en mi sonrisa porque lo están pasando mal . Con la mayor de mis sonrisas , os pido disculpas 😊 . Eso es lo que os merecéis recibir …alegría y buena energía”, han sido las palabras.