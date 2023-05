Alba Carrillo, nueva pulla a Ana Rosa: “¿Por qué no se grabó a su hijo, que se lo pasó también muy bien?"

La fiesta de verano de la productora de Ana Rosa Quintana, Unicorn, está trayendo cola y no precisamente por lo que pudiera ocurrir en el interior del restaurante La Borda del Mentidero. Los fantasmas del pasado han vuelto y la celebración de Navidad, donde se generó una gran polémica alrededor de Alba Carrillo y Jorge Pérez, vuelve a estar en el punto de mira. Este fin de semana, la colaboradora de televisión lanzó un gran zasca a la veterana presentadora. No contenta con esto, la modelo ha vuelto a preguntarse acerca de los motivos por los que en una fiesta estuvieron permitidos los móviles y en la más reciente no. Con esto, ha lanzado una nueva pulla a la comunicadora y ha sacado a relucir algo que pasó con su hijo.

"¿No se ha grabado a nadie esta vez? Vaya, siempre falto a lo bueno!", era el comentario que le dejaba Alba Carrillo a la publicación de Instagram de Cristina Tárrega en la que aparecía Ana Rosa Quintana. Un sonoro zasca en el que hacía referencia a la fiesta de Navidad de Unicorn. Consciente de la repercusión que han tenido sus palabras, la colaboradora ha explicado en sus historias de Instagram que no pretendía lanzar ninguna pulla y que solo se trataba de un chascarrillo en tono "jocoso". Sin embargo, por mucho que haya insistido en que no quería "echar leña", sí que ha reflexionado acerca de que en la fiesta de verano no hayan estado permitidos los móviles. "No he lanzado ningún dardo a nadie. Me hace mucha gracia que hubiese móviles en la fiesta de empresa en Navidades solamente para grabarme a mí, pero no para grabar a otras personas como por ejemplo al hijo de Ana Rosa que se lo pasó también muy bien", cuenta. Tras esto, insiste en que quiere que la dejen vivir tranquila y que no jueguen con el pan de su hijo.