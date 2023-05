Alba Carrillo manda un zasca a Ana Rosa por la fiesta de su productora

Alba Carrillo no se calla. La madrileña, a la que se apartó de Telecinco el pasado mes de abril, ha aprovechado para lanzar un zasca a Ana Rosa Quintana. Todo con motivo de la fiesta de verano de la productora Unicorn que lidera la presentadora. Cabe recordar que durante la anterior celebración, que tuvo lugar en noviembre de 2022, fue muy sonada la pillada entre la colaboradora y su entonces compañero, Jorge Pérez.

"¿No se ha grabado a nadie esta vez? Vaya, siempre falto a lo bueno!", afirmaba Alba Carrillo a través de las redes sociales. La exmujer de Feliciano López ha comentado una imagen de la fiesta que ha compartido Cristina Tárrega donde posaba junto a Ana Rosa Quintana. El dardo de Alba Carrillo no ha pasado desapercibido y algunos seguidores han reaccionado. "Qué grande eres", señalaba una fan. Mientras que otro añadía lo siguiente: "Qué risa, qué pena".

La pillada entre Alba Carrillo y Jorge Pérez

La fiesta de verano de la productora Unicorn ha vuelto a reunir a muchos rostros conocidos, entre ellos, Emma García, Alejandra Rubio y Joaquín Prat. Sin embargo, esta vez no ha sido tan sonada como la fiesta previa a las Navidades. Fue entonces cuando Alba Carrillo protagonizó unas imágenes cómplices con Jorge Pérez que dieron mucho que hablar en su momento. La colaboradora, incluso, se sentó en el 'Deluxe' para contar los detalles de aquella noche. "Él estaba jugando a un juego. Mientras me tocaba el culo, le daba la mano a otra chica", afirmó. Además, cuestionó que el ganador de 'Supervivientes 2020' no estaba bien con su mujer. "Aunque él lo quiera negar, su matrimonio no estaba tan bien. Esto viene de lejos".

Por su parte, Jorge Pérez se alejó durante un tiempo de la televisión y se refugió en su familia. Su reaparición delante de los focos fue en el programa 'Déjate querer' donde negó haber mantenido un affaire con Alba Carrillo. "Se han contado muchas cosas que no coinciden con lo que pasó y ha causado un daño en mi familia, en mí y mi mujer", subrayó durante la entrevista en la que estuvo acompañado de su esposa, Alicia Peña. "He llorado muchas veces porque te sientes impotente, se está destruyendo tu vida. Hay unas imágenes, me responsabilizo de una situación que me hubiese correspondido a mí parar. El problema viene que luego se han dicho cosas que no sucedieron", manifestó entonces.