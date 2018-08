Alba Carrillo ha roto con su pareja, el ingeniero David Vallespín. Nadie lo esperaba, parecía que a su lado había encontrado esa estabilidad que siempre decía buscar, pero solo lo parecía, porque finalmente no pudo ser. La historia no salió bien, pero es una nueva oportunidad para la modelo de aprender y es que si algo ha demostrado es que es capaz de aprender del pasado y seguir adelante cuando las cosas se ponen feas.

Conocimos a Alba concursando en ‘Supermodelo’, pero su momento álgido de fama llegó de la mano de Fonsi Nieto. Con él tuvo una relación tan apasionada como fugaz. Las campanas de boda empezaron a sonar a los pocos meses de conocerse, pero no, no se compraron los trajes, fueron un paso más allá y sellaron su amor con la llegada de su hijo, algo que les mantendrá, quieran o no, unidos para siempre.

Todavía no había pasado un año de la ruptura con el dj, que no fue precisamente amistosa, y Alba ya había conocido a Feliciano López. Pasaron de cero a cien en poco menos de un par de semanas, ella estaba convencida de que sería el amor de su vida y no dudaba en afirmar en cualquier photocall en el que se le preguntara que estaba desenado que le pusiera un anillo en el dedo. Alba también quería hijos, darle un hermanito a su pequeño, pero quiso hacerlo paso a paso, primero la boda y después el bebé. Un niño que jamás llegó, once meses más tarde estaban divorciados y jamás han vuelto a dedicarse una palabra bonita.