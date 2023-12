Alba Carrillo, muy ilusionada: descubrimos quién es su nuevo amor

Podría decirse que los últimos días están siendo una montaña rusa de emociones en toda regla para Alba Carrillo. Si bien hace tan solo unas horas la modelo se lamentaba por el fallecimiento de su perrita Lea, ahora todo apunta a que está de enhorabuena por haber encontrado de nuevo el amor. Pero, ¿quién es la persona que ha logrado que la influencer vuelva a ilusionarse?

Hace tan solo unas horas, era la propia Alba Carrillo quien dejaba ver a través de redes sociales que su corazón estaba de nuevo ocupado. Lo hacía con un balance del 2023 de lo más positivo, probablemente sin llegar a imaginar que después moriría su mascota: “Empiezo mi balance de 2023. El día 1 llegó mi sobrino y me hizo su madrina. Algunas cosas han salido mal pero otras muy, muy bien. He viajado con mis amigas, mis padres a Marruecos, he ido al primer concierto de Lucas, he visto crecer a mis amigos y a los suyos. Además, he escrito ‘Crimen y Carrillo’, mi primer libro, que no será el último. He ido con mi tía Arrancha al pueblo que hacía un montón de años que no iba con ella, me he hecho algún tatuaje y he estrenado mi salón de te”, contaba.

Pero las explicaciones de la hija de Lucía Pariente no quedaban ahí. Más tarde, daba la sorpresa sentimental más inesperada para sus casi 800 mil seguidores: “Y he conocido a Alex, que me vuelve loca. Gracias. Voy a por ti, 2024”, escribía. Unas declaraciones que dejaban entrever que está en un muy buen momento a nivel sentimental, y ahora ha podido saberse quién es el afortunado.

Este no es otro que Álex Coves, dueño de la marca deportiva Rootless, de la que Miguel Ángel Silvestre es imagen. Así lo demostraba la propia Carrillo a través de su cuenta de TikTok con un vídeo repleto de imágenes en el que ha llamado especialmente la atención en la que aparece junto a él de lo más sonriente. Sin embargo, por ahora Alba no ha dado más detalles sobre este incipiente romance, que a buen seguro prefiere mantener en la intimidad hasta que esté más consolidado.

El historial amoroso de Alba Carrillo, al descubierto

De esta manera, la exconcursante de ‘GH VIP' ha evidenciado que ha vuelto a creer en el amor pese a haber vivido experiencias en este ámbito un tanto complicadas. Sin ir más lejos, hace apenas un año su nombre sonaba con fuerza al darse a conocer que había protagonizado un affaire con su compañero, Jorge Pérez, que continúa casado y con hijos.

Fue en la fiesta de su productora donde ambos dieron rienda suelta a su pasión bajo la atleta mirada del resto de trabajadores, lo que dio pie a una historia por la que finalmente sus caminos tomaron rumbos separados. Y es que, mientras que el Guardia Civil mostró su arrepentimiento por haber sido infiel a su compañera de vida, Carrillo sintió que el que era su amigo en todo momento intentaba culparla a ella por lo sucedido. Algo que no le gustó en absoluto y por lo que decidió cortar cualquier tipo de relación con él.

Este desamor se suma a otros más conocidos como los que tuvo con el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois; el padre de su hijo Lucas, Fonsi Nieto; o Feliciano López, que recientemente daba la bienvenida a su segundo hijo junto a Sandra Gago. Pero estas experiencias no han hecho que Alba deje de creer en que puede encontrar el amor, y ahora está decidida a probar suerte junto a este empresario que ha hecho el final de su 2023 mucho más ameno.

Por otro lado, cabe destacar que la modelo también está viviendo un momento muy feliz a nivel profesional. Pese a haberse desvinculado de Telecinco, Alba puede presumir de ser uno de los fichajes estrella de 'Bake off: famosos al horno’. El nuevo reality de la cadena pública cuenta también con la participación de otros rostros conocidos como el de Terelu Campos o Rocío Carrasco, que prometen dar grandes momentos a la audiencia. Además, cabe destacar que entre esta última y Carrillo existe una muy buena relación amistosa que quedaba reflejada al emitirse 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.