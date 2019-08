Alba Carrillo ha decidido dar un giro a su imagen pública y ya no está dispuesta a que los avatares de su corazón y quién sea el dueño de sus deseos esté en boca de todos. Aun así, los rumores apuntan con fuerza a que la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ está de nuevo ilusionada y esta vez no es un deportista. Ahora, según aseguran los rumores que cada día cobran más fuerza, el afortunado en ocupar su corazón sería Santi Burgoa, copresentador de ‘Cuatro al día’.

La modelo Alba Carrillo ha tenido que hacer frente a las preguntas de los reporteros, como vienen siendo habitual, a la salida de su trabajo, en las puertas de Mediaset. No tiene reparos en hablar con la reportera, aunque sea con cortas respuestas y comedidas declaraciones, a sabiendas de que después de las preguntas de rigor sobre cómo está y cómo espera que sea este verano para ella, llegarán la esperada cuestión sobre su rumoreado nuevo amor.

Esta es la respuesta de Alba Carrillo ha si ha encontrado de nuevo la ilusión en brazos de Santi Burgoa:



Alba Carrillo y Santi Burgoa se conocieron el pasado mes de abril cuando la colaboradora fue invitada al programa ‘Cuatro al día’, el cual copresenta el periodista junto a Carme Chaparro. Todo apunta a que allí surgió un buen rollito que derivó después en una amistad que, según apuntan los rumores, podría estar dando paso a algo más.

El tonteo entre Alba Carrillo y Santi Burgoa en directo fue visto por toda la audiencia. La modelo no pudo evitar mostrarse nerviosa en plató y no precisamente porque las cámaras le impongan de repente tras años trabajando en el show business: “Hacía mucho tiempo que no me sentaban al lado de tan buena compañía”, decía con bromas para halagar a Santi.

¿Habrá triunfado el amor y Alba Carrillo quiere hacer las cosas de manera distinta con Santi Burgoa para ver si esta vez tiene mayor fortuna que con sus anteriores parejas? Habrá que esperar para ver cómo se cuece esta incipiente historia de amor o si, por el contrario, tan solo se queda en una bonita amistad.