En su visita al plató de ‘Secret Story’, la colaboradora se ha mostrado encantada de estar de nuevo soltera. Ha confesado incluso que quiere entrar en el ‘reality’ porque le «encanta» Luca Onestini.

Hace apenas unos días, Alba Carrillo anunciaba en las redes sociales su ruptura con Santi Burgoa proclamando a los cuatro vientos: «Estoy soltera». Desde entonces, mucho se ha comentado sobre los motivos por los que la pareja ha puesto fin a su relación. Se ha especulado con una posible infudelidad, pero lo ha desmentido a través de uno de sus compañeros de ‘Ya es mediodía’ dejando claro que «no hay terceras personas, no hay infidelidad de ningún tipo». Y, tras días ocupando todo tipo de titulares, la colaboradora ha decidido zanjar de una vez cómo se encuentra.

Aprovechando su presencia en el plató de ‘Secret Story: Cuenta atrás‘, la exmodelo ha hablado sin tapujos del estado actual de su corazón. Sonriente, radiante y más risueña que nunca, ha lanzado una ristra de comentarios con los que resulta fácil interpretar sus sentimientos. «Ahora estoy soltera, así que si me subís a la casa, yo encantada», dejaba caer a Carlos Sobera. «Me hubiera encantado estar en esta edición». El presentador, atónito, le preguntaba si sus palabras eran una confirmación «oficial» del fin de su romance. «Esto ya fue el fin de semana, estamos en otra dimensión ya», contestaba esta, restando importancia a lo sucedido. «¡Estoy reciclada! Luca Onestini me encanta… No me importaría nada conocer a Luca, además el nombre me encanta», lanzaba.

«El amor es una patraña», confiesa

En todo momento, Alba se esforzaba por lucir su mejor versión. Como si haber tomado un rumbo distinto al de Santo Burgoa no le afectara en absoluto. Y así parecía ser. Sus gestos así lo denotaban. También sus palabras. «Al final el amor es una patraña», espetaba ante la mirada atónita de sus compañeros. La más contundente de sus frases no se haría esperar. Minutos después retomaba el tema de su soltería, que no soltó en toda la gala. «Prefiero perder un novio a perder un riñón», admitía.

Ante su disposición a conocer a otros hombres, Sobera la animaba a a descubrir nuevos horizontes con algunos de los concursantes del concurso. Ella advertía: «Estoy soltera, pero soy selectiva». La palabra «soltera» fue uno de los términos que más repitió a lo largo de sus intervenciones. Si quedaba alguna duda sobre lo bien que está tras poner punto y final a su idilio con el que ha sido su pareja, todas ellas han quedado zanjadas.

«Mi madre se lleva mal con todos mis novios»

Tras una relación de dos años y medio con Santi Burgoa, la ex de Fonsi Nieto y Feliciano López y el periodista han decidido tomar rumbos distintos. Él ha asegurado estar «estupendamente» y ella, por su parte, también se ha encargado de dejar claro que está igual de bien. Ha hecho borrón y cuenta nueva y hasta piensa ya en buscar a un nuevo amor. «Mi madre se lleva mal con todos mis novios, pues con otro más», ha bromeado.