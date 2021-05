«Aún aplaudimos que haya personas que vivan de pie para que otras vivan de rodillas», se lamenta en las redes sociales.

Hace 24 horas conocíamos la noticia de la suspensión de la cuenta de Lucía Pariente en las redes sociales. Twitter decidía echar el cierre temporal de la madre de Alba Carrillo después de los comentarios que había hecho en su perfil sobre Olga Moreno y Antonio David Flores. Para muchos usuarios, sus descalificativos hacia el exguardia civil y su mujer incitaban al odio. Por este motivo la denunciaron, y el riguroso sistema de control de esta plataforma enseguida reaccionó privándola del uso de esta red.

La decisión de Twitter, así como las quejas de muchos internautas, no ha sido del agrado de su hija, quien ha lamentado lo sucedido a través de su cuenta de Instagram. «Termino llorando. No por las barbaridades que me escriben sino por la rabia que me da saber que vamos para atrás. Que ahora a quien lucha por defender derechos humanos se le llama feminazi», arranca diciendo. «No me duele que me insultéis (golfa, cazafamosos, analfabeta…) porque son palabras que se encuentran en las antípodas de mi ser».

«Mi madre es la mujer de mi vida»

«No me hace daño que insultéis a mi madre (bruja, asquerosa, ya sabemos cómo os lleváis…) porque sé que la mujer de mi vida es ella y sé el equipo que hace con mi padre para que Lucas y yo seamos felices», añade. «No me duele que saquéis a mis ex (normal que no te aguanten, que haga Feliciano un documental, menos mal que Fonsi te paró los pies…) porque pedís a las madres que luchen por sus hijos, pero eso es lo que hice, hago y haré yo, y se me acribilla».

En su extensa misiva, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ recuerda: «A Feli, poco le he dicho por lo que lloró mi hijo. Y a Fonsi, solo hay que ver la sonrisa de mi hijo para ver que, aún con nuestros errores, lo estamos haciendo bien. Estuvimos a punto de olvidarnos de lo que realmente importaba, pero tuvimos la grandeza de reconducirlo y eso me hace estar enormemente orgullosa de nosotros, de los dos. No me duele que me escribáis de mi hijo (ojalá de mayor no te hable)».

«No me duele eso. Me duele pensar que seguimos luchando contra molinos de viento. Aún las víctimas son las culpables. Aún te tienes que desgañitar para que se oiga el desgarro de una madre a la que han arrancado a sus hijos y sigue siendo mala«, insiste. «Aún sigue primando hay que callar, los trapos sucios se lavan en casa. Aún aplaudimos que haya personas que vivan de pie para que otras vivan de rodillas. Se vitorea al que pone en pie en el cuello y no se impulsa al respirar al que está sin resuello en el suelo».

«Me duele que hemos perdido la humanidad. La pandemia nos iba a hacer mejores. Dónde están esos aplausos de los que no queda ni el eco lejano. Ahora a una voluntaria que abraza a otro ser humano desesperado, me da igual su color de piel y qué temas políticos haya detrás, se la destroza en las redes sociales. Y en ese momento, en ese instante, me enorgullezco porque ahora el halago es el veneno. Porque en estos tiempos de anomia, el que es insultado y despreciado es el que lo está haciendo bien. No uso mis piernas para lo que me acusáis sino para correr. Lejos de vuestros prejuicios y de vuestra falta de humanidad».

Carme Chaparro la felicita: «Oídos sordos a las palabras necias»

La periodista, presentadora y colaboradora del documental de Rocío Carrasco, Carme Chaparro, aplaudía sus palabras y la felicitaba por su escrito: «Grande, @albacarrillooficial 👏👏 oídos sordos a las palabras necias. Mucho ánimo». Otros usuarios se sumaban a los comentarios de apoyo: «Eres una valiente, estamos contigo» o «Querida, hacia adelante y oídos sordos ante tanto odio», le han escrito.

A día de hoy, las cuentas de Lucía Pariente siguen bloqueadas. Ellos mismos señalan que «con el fin de mantener un entorno seguro para los usuarios, nos reservamos el derecho de suspender las cuentas que incumplan» sus normativas. «Podemos suspender una cuenta si se denunció que incumple las reglas relativas al abuso. Cuando una cuenta presenta comportamientos abusivos, como el envío de amenazas o la suplantación de identidad de otras cuentas, podemos suspenderla temporalmente o, en algunos casos, de forma permanente», dicen.