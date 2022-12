Han pasado más de dos semanas desde que tuviera lugar la polémica fiesta de Unicorn donde Alba Carrillo y Jorge Pérez se dejaron llevar. A lo largo de este tiempo, la modelo ha hablado largo y tendido sobre este affaire y ha contado los detalles más morbosos sobre el encuentro de ambos que tuvo lugar en la casa de Marta López. Los que fueran amigos y compañeros de programa han roto su relación. Mientras que él se refugia en su casa y en su familia, sobre todo en su mujer Alicia Peña, la colaboradora de televisión se ha convertido en la protagonista absoluta de la cadena. Alba Carrillo ha acudido a hablar sobre el tema a los diferentes programas de Telecinco, siendo indiferente la productora que lo conduzca. Sin embargo, ahora ha mostrado su enfado y ha estallado contra todos.

El incendiario mensaje de Alba Carrillo contra Telecinco

A través de sus redes sociales, Alba Carrillo ha compartido un escrito donde no deja títere sin cabeza. «El cinismo y la hipocresía traspasan todo límite. Y para colmo a parte de chismosos, cuentan las cosas mal. ¿Dónde se grabaron las imágenes? ¿Quién autorizó su emisión? ¿Quiénes llevan rellenando programas y hablando de ello semanas? ¿Quién dice lo que es mucho o lo que es poco? ¿Quién permite que hable gente que ni estaba?«, con estas rotundas e incendiarias declaraciones queda claro que Alba Carrillo le declara la guerra a quien sea necesario.

Alba Carrillo se ha convertido en la protagonista absoluta de Telecinco. Su affaire con Jorge Pérez le ha colocado en el centro de la polémica. No ha dudado en contar todo lo que vivió esa noche e incluso lo que ha venido después. Asegura que ha recibido amenazas del entorno del guardia civil para callarla y que no se sentara este fin de semana en el ‘Deluxe’. Una revelación que no ha hecho más que avivar la polémica y hacer que Alba Carrillo siga dando más detalles sobre lo que ocurrió esa noche. Algo que el matrimonio formado por Jorge Pérez y Alicia Peña quiere frenar. Por todo esto y, sobre todo, por el polideluxe que este sábado hizo Alba, la pareja ha decidido tomar medidas legales contra el programa.

Jorge Pérez y su mujer han anunciado medidas legales

Ambos han hecho llegar un escrito a ‘Sálvame’ en el que piden que se deje de hablar de la vida íntima de Jorge y amenazan con tomar medidas legales penales. Se trata de un burofax que la pareja ha enviado al programa a través de los abogados del matrimonio: “Niegan y desmienten toda la información que se ha ido publicando en los medios, la versión de la propia Alba”, ha explicado Natalia Lombardo. En esta notificación piden que se deje de hablar públicamente sobre la vida “pasional e íntima” de Jorge.

Jorge y Alicia se han mantenido alejados de toda esta polémica la mayor parte del tiempo. El guardia civil tan solo apareció en televisión el día siguiente de la fiesta, negando cualquier relación con Alba Carrillo. Un hecho que se repitió ese mismo domingo por parte de la maniquí. Sin embargo, el negar que entre ellos no había pasado nada duró muy poco tiempo y llegó el momento en el que la maniquí ha hablado largo y tendido sobre lo ocurrido. ¿Cuáles serán los próximos pasos de Alba? ¿En qué punto estará la relación entre Jorge Pérez y Alicia Peña?