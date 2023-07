Alba Carrillo, ¿embarazada?

Alba Carrillo ha revolucionado las redes sociales con su último post en Instagram. En él, la excolaboradora de Telecinco adelanta que tiene algo importante que anunciar. "Hay algo que he llevado en secreto y de lo que quiero haceros partícipes. Ya lo saben algunas de las personas más importantes de mi vida. Es un proyecto que comencé sola el pasado enero y ya puedo compartir", arranca diciendo. "Ha sido la cosa más ilusionante de mi año y estoy deseando compartirlo con vosotros y que os haga tan felices como a mí. List @s para la vida?".

Vídeo: @albacarrillooficial

Lo cierto es que el vídeo de la madrileña nos deja a todos con la boca abierta. En él presenta una caja, cuyo contenido no es posible adivinar, a sus familiares y amigos. Llama la atención la reacción de sus padres al ver el interior: ¡A Lucía Pariente y a su marido se les saltan las lágrimas! Las reacciones de sus seres queridos reflejan tal sorpresa que, de inmediato, su perfil de Instagram se ha inundado de todo tipo de comentarios.

"¿Embarazo?" o "¿Un libro?", son algunas de las preguntas que se hacen sus seguidores

"¿Embarazo?", escribe un usuario de las redes. "Era un deseo tuyo y por la reacción de tu mami... Ojalá lo que sea te haga feliz". Otro seguidor va más allá y apunta: "Estás muy hinchada, te has hormonado para una transferencia embrionaria y ha sido positiva. Se te nota bastante". Son muchos los simpatizantes que le piden que descubra de qué se trata: "¡Pero no nos dejes así mujer! Si es embarazo, enhorabuena", señalan. Otros, en cambio, barajan la posibilidad de que se trate de algún proyecto profesional. "¿Has escrito un libro? O lo que dicen los demás, bienvenido lo que hayas hecho!".

Sea lo que sea, seguro que Alba Carrillo no tardará en descubrir al mundo cuál es este gran secreto del que habla a bombo y platillo en su perfil de Instagram. Cierto es que en otras ocasiones ha hablado abiertamente de su intención de ser madre. En noviembre de 2022, sin ir más lejos, contó sus deseos de ser madre por segunda vez. Durante la emisión del programa de Telecinco, 'Fiesta', reveló que no descarta ser mamá nuevamente, aunque sea en solitario. "Yo ya he congelado los óvulos, ya solo me falta el último paso", detalló.

"Yo quiero volver a ser mamá, probablemente sea sola", explicó Alba Carrillo en 'Secret Story'

A sus 36 años, Alba Carrillo lleva tiempo planeando aumentar la familia. Ya tiene un hijo, Lucas, fruto de su relación con Fonsi Nieto, pero le encantaría tener otro hijo. "La verdad es que tengo pensado ser madre por segunda vez pronto ya, el año que viene. En julio hice los 36 años y, la verdad, me gustaría pronto", explicó la excolaboradora hace apenas ocho meses. Cabe recordar que en su participación en 'Secret Story' también abordó este tema. "Yo quiero volver a ser mamá, probablemente sea sola y esto solo lo he hablado con mis amigos del ‘Fresh’. Mis padres van a estar a mi lado y ayudándome. En principio, sería por inseminación artificial con un donante anónimo", explicaba entonces.