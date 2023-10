Desde que se marcha de Telecinco, Alba Carrillo se ha mostrado muy tajante con respecto a lo que piensa de la cadena y de algunos de sus presentadores. Ahora, la modelo está en el punto de mira a raíz de la nominación de Marta Castro en 'GH VIP 8'. La colaboradora tiene una estrecha amistad con la concursante y ha pedido a sus seguidores que la salven y la dejen en Guadalix más tiempo. No contenta con esto, también ha prometido que estaría dispuesta a volver al grupo de comunicación si la ex de Fonsi Nieto consigue salvarse.

Alba Carillo no está siguiendo 'GH VIP 8', aunque sí está muy pendiente de todo lo que le ocurra a su amiga, Marta Castro. La novia de Rodri Fuertes se encuentra en la palestra y la modelo ha hecho un alegato para pedir que se quede una semana más. En concreto, las amigas de la concursante le han pedido que le cuente a sus seguidores que tienen que echar a Naomi, quien también está nominada, y lo justifica porque la ex de Fonsi Nieto "tiene que ganar mucho dinerito para su niño". La que fuera colaboradora de 'Ya es mediodía' es consciente de que Marta Castro "ha metido la pata" con algunas de sus acciones dentro de la casa de Guadalix, aunque considera que es normal.

"24 horas al día con un foco... Los que hemos estado en un reality hemos dicho alguna cosa que no debemos o alguna cosa que se ha malinterpretado... Si nos siguiera una cámara 24 horas al día no pasaríamos la prueba del algodón... No seáis injustos. Somos seres humanos, nos equivocamos", justifica. Por otro lado, Alba Carrillo también ha hecho una clara declaración de intenciones y ha prometido volver a Telecinco si Marta Castro llega a la final de 'GH VIP 8'. "Me voy con una pancarta a la puerta de Mediaset y, si no me echan, me quedo de público para darle un abrazo. ¡Fíjate hasta donde puedo llegar!", admite de forma risueña.

Alba Carrillo pide a los fans de Adara Molinero que no hagan guerras contra Marta Castro

La modelo también ha criticado la entrada de Naomi al reality y considera que la joven está jugando sin estar en igualdad de condiciones. "Ha entrado después, una cosa que me parece fatal... En los realities hay que entrar desde el principio. Lo fundamental es el aislamiento. Ella utiliza información desde fuera. El programa depende de qué cosas consienta, luego la gente no lo ve porque no queremos mentiras...", explica. Por último, también insta a los seguidores de Adara a que no vayan en contra de Marta Castro. "No tiene ningún problema con ella, la entiende como cualquier madre que ha tenido que ir a un reality a trabajar. No hagáis guerras donde no las hay", cuenta.