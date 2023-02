Alba Carrillo: "Ahora mi hijo me llama, me pone hora y me boicotea"

En estado puro. Así se ha mostrado Alba Carrillo esta mañana durante la inauguración de la clínica estética en la que su madre, Lucía Pariente, ejerce de directora. Sonriente, feliz y con las ideas muy claras, la modelo se ha sentado con SEMANA para demostrarnos una vez más que a espontánea no la gana nadie y es que si algo caracteriza a la colaboradora es su naturalidad innata. En su entrevista nos habla por primera vez de cómo su hijo, Lucas, fruto de su relación con Fonsi Nieto, está cada vez más pendiente de ella. En especial desde que se destapó su affaire con Jorge Pérez.

¿Cuál es tu papel en este proyecto?

Yo soy parte de este proyecto. Priscilla y Manuel tuvieron la idea y como mi madre trabajaba dirigiendo otras clínicas estéticas, conoce este mundo y le dijeron si se animaba a dirigir este proyecto. Lo hicieron juntos mano a mano y es un proyecto que yo conozco desde la base y me hace muy feliz. Esto es un centro para hombres y para mujeres, porque ellos también se deben de cuidar. Y ahora además existe el lifting sin cirugía, el plasma pen, que es maravillosos para vosotros porque estira la cara sin pichar. Porque a veces los pinchazos acaban deformando.

"Cuando empiece a traer chatis, las normas son las que me ponga él a mí ahora", admite Alba Carrillo

¿Tú te has hecho muchas cosas?

Uy, y las que me quedan. Hay una máquina que se llama Lipo Slim que te hace una liposucción en cuatro sesiones. Imagínate que me quedo embarazada, ¡en cuatro sesiones!

¿Tienes entonces ganar de repetir?

Sí, tengo ahora urgencia, el problema es Lucas. Se ha hecho mayor y le ha dado por empezar a opinar en mi vida, hasta de novios y de todo. Y ya le he dicho que las normas que pongamos van a seguir vigentes también para él dentro de cinco años cuando traiga novias, porque le gustan las chicas. Lo sé por porque hablo con él de todo y un día le pregunté que qué le molaban, si los chicos o las chicas, y me dijo que la chicas. Entonces, le dije que en cinco años, cuando me empiece a traer chatis, las normas que van a servir son las que me ponga él a mí ahora.

¿Qué normas te ha puesto?

Tela… que llama, me pone hora, me boicotea… con lo difícil que está el panorama. Me suena el móvil y me dicen: ¿Quién es, tu ex’, y yo digo: No, mi hijo. Y me ha dicho que si tengo un hijo lo va a tirar por la ventana y voy a tener que hacer otro. Literal. El problema es que él quiere ser hijo único por mi parte. Y le digo: ¿Y tu padre? Y su respuesta es: “Es que papá no me lo consultó. Si no, no le hubiera dejado”.

¿No te da pereza?

A veces, porque nos vamos juntos de vacaciones y ya hago muchos planes con él porque tiene once años, es un preadolescente.

"Le doy vergüenza ajena", explica la colaboradora sobre su hijo "preadolescente"

¿Estás preparada para ser madre de un adolescente?

No, lo llevo muy mal, porque en un año he pasado de ser la súper mujer a que ahora me diga que pronunció mal el inglés, le doy vergüenza ajena, me dice que lo deje en la esquina del cole porque quiere ir solo..

¿A él lo apartas de todo lo que pasa en televisión?

Yo siempre le hago partícipe de todo teniendo en cuenta su edad, pero él ve Tik Tok, no está aislado de las cosas que ocurren en el mundo. Yo no le cuento detalles, pero sí le digo que estoy triste por cosas…

¿Qué te ha dicho del último capítulo polémico de tu vida?

Me dijo: “Mira mamá, no estés triste, la vida es para ser feliz”.

¿Tiene el carácter de su madre?

Sí. Tiene mucho sentido del humor, es muy comunicativo, tiene el don de gentes de su padre.. tiene una mezcla explosiva de ambos.

¿Tienes miedo a la sentencia de la demanda de Jorge?

No, no tengo demanda de Jorge, sólo un burofax donde me decía que dejara de hablar del tema. Y como no ha habido demanda, no puede haber juicio ni sentencia.

En ese burofax te pedía que te retractases...

Claro, pero si os acordáis yo en el polígrafo dije que no nos habíamos acostado y el polígrafo dijo que yo mentía. Yo he dicho que no. ¿qué quiere, que me retracte y diga que sí? Es que no sé en qué equipo juega, si en el de su mujer o en cuál. Con esta película yo he vivido cosas muy surrealistas.

¿A quién recomendarías venir a la clínica?

A las que me caen mal no, porque las van a dejar guapas. Pero Isabel Rábago está invitada cuando quieras.

¿Porqué vas sin ropa interior?

Me he puesto medias. Es un reto que me ha puesto Miguel Ángel Nicolás, pero hoy estoy un poco incómoda. Pero con el problema que tengo con el vino necesito ir con bragas, necesito un cortafuegos.

¿Tienes pretendientes?

Siempre tengo. Pero nada importante.

¿Sin ilusión?

Nada.

¿Son solteros o casados?

De todo tengo. Pero será su problema.

¿Conocías a la mujer de Dani Alves?

Sí, hemos coincidido en pasarelas, y Estela Grande es amiga suya. Es una tía curranta, discreta, que no quiere hablar de su vida personal y no necesita el dinero de Alves.

¿Cómo ves el asunto?

Jodido. Pero lo que relata la víctima suena cercano, son cosa que yo he visto.

¿Te ha apoyado Rocío Carrasco con lo que te pasó con Jorge?

La verdad es que sí. Me llamó Fidel y me dijo que no dejara que me hicieran akelarres y han estado siempre ahí cuando yo estoy mal. Es lo más importante. Y por eso tienen mi cariño.