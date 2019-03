Alba Carrillo responde con un dardito a los ataques de una ex de Thibaut Courtois

Alba Carrillo no pudo esconder la evidencia de que ha encontrado de nuevo el amor y que está dando sus primeros pasos en su relación con el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois. Sin embargo, lo que no esperaba la modelo es que su romance viniese acompañado de amargas críticas. Unas han llegado por parte de los aficionados del Real Madrid, que se quejan de que su cercanía al vestuario ha supuesto un gafe al equipo. También de una de las exparejas del guardameta, concretamente Jennifer, extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ y, desde hace unos días, su gran quebradero de cabeza.

Alba Carrillo, tras la publicación de unas fotografías en exclusiva de SEMANA en las que se mostraba su última cita con Courtois, no tuvo más remedio que confirmar la evidencia. Lo hacía con mesura, tratando de no adelantar acontecimientos, pero reconociendo que su relación va tomando forma, aunque aún no quiere llamarle novio.

Las bonitas palabras de Alba a su chico

“Como es evidente, le conozco, y solo puedo decir que es una persona maravillosa, me encanta hablar con él y es un tío muy interesante. A mí me gusta”, reconocía al día siguiente de que SEMANA desvelase su romance y que la noticia bomba revolucionase todas las redacciones.

A Courtois le salen los enanos

No tardaron en salir personas de diversos puntos para comentar su relación. Lo han hecho jugadores de fútbol, exnovias de Courtois y compañeros de trabajo de Alba Carrillo. Todos tienen algo que decir y opinar, pero quizá Jennifer, una examante del jugador, ha sido la que más dura se ha mostrado a la hora de valorar su relación.

Jennifer advierte a Alba Carrillo

La joven ha acudido a un plató de televisión para poner fino al futbolista y, de paso, advertir a Alba Carrillo de las supuestas malas artes en el amor de su nueva pareja. Lo hacía disfrazada del Real Madrid, haciendo penaltis y mostrando su faceta más polémica: “Se ha llevado una joyita que en su día ha sido muy mujeriego, creo que a día de hoy lo sigue siendo y ella no va a ser la excepción”, le advertía.

Alba Carrillo responde a la ex de Courtois

Alba Carrillo lo tiene muy claro, no está dispuesta a dejar que nadie empañe la ilusión que acaba de llegar a su vida. El tercer deportista de élite que ha llegado a su corazón tiene que ser defendido y la mejor forma de hacerlo ha sido restando valor al pasado que Jennifer y Courtois compartieron juntos: “Ahora llamamos ex a cualquier cosa”, sentencia.

Marta Domínguez, más cauta que las otras

La auténtica exnovia de Courtois es Marta Domínguez. Así lo entiende también la propia Alba Carrillo, que le echó un capote al decir que un hombre que habla con tanto respeto a su ex se merece toda su admiración. Marta, por su parte, se ha pronunciado en las redes, asegurando que “a veces las cosas buenas tienen que desaparecer para que lleguen cosas mejores”, decía la ex del portero, para después decir que “es importante ser consciente de que no importa lo bueno que seas con la gente, porque eso no hará que ellos se porten bien contigo”.

Alba Carrilo apuesta por el amor y pasa de polémicas

