Alba Carrillo ha vuelto a hablar alto y claro. La colaboradora se ha pronunciado sobre su ‘affaire’ con Jorge Pérez en la fiesta de empresa de la productora ‘Unicorn‘. La exmujer de Feliciano López ha dicho que lo que sucedió aquella noche podría «haber sucedido en cualquier momento». Y es que según sus palabras los flirteos no eran nuevos y venían de meses atrás.

Sin embargo, Alba Carrillo ha negado que se planteara algo serio con su compañero. «En el momento en el que yo tengo cualquier cosa con una persona que tiene una relación seria con otra, yo no quiero nada serio con esa persona«, afirmaba tajante en el programa ‘Fiesta‘. La colaboradora subrayaba que hubo un pacto entre ambos. «Fue decir que yo me había ido a mi casa en taxi y que había dormido en casa de Marta López. Había una lealtad a un compañero que estaba casado y tenía cuatro hijos. Él no me lo pidió. Es algo que no lo hablamos en ningún momento. Se da por hecho que no va a trascender».

El enfado de Alba Carrillo

La pillada entre Alba Carrillo y Jorge Pérez ha dinamitado la relación de amistad que ambos tenían. «Ahora no hablo con él. Yo me enfadé. La última vez que hablé con él fue porque me lo pidió Marta el pasado martes. Todo había estallado», ha afirmado. Su malestar iba más allá y acusaba al Guardia Civil de no haber sido honesto. «Él ha sido desleal a dos mujeres. A su mujer y a mí. Yo le estaba tapando y no ha tenido ningún problema de dejarme a mí a los pies de los caballos diciendo que era yo quien le buscaba. No conforme con eso, él hace una estrategia con su mujer para intentar -a través de colaboradores- dejarme a mí como la culpable del asunto. Se dedicaron a llamar a compañeros para que hablen mal de mí».

Alba Carrillo ha subrayado que mintió en un primer momento por él. «Para salvar su culo. Yo no saco ningún rédito de haber mentido por él, todo lo contrario. Estoy siendo juzgada. No salgo beneficiada de esto». También se ha pronunciado sobre su intervención en el programa ‘Fiesta’, dos días después de la sonada fiesta, donde no pudo reprimir las lágrimas por lo sucedido. «Yo lloraba porque estaba haciendo un ejercicio de contención por todo lo que estaba pasando».

«Él sabe lo que ocurrió»

La colaboradora ha explicado su profundo malestar con su compañero. «No es la persona que ha trabajado en mostrar y ha hecho daño a todo el mundo. Solo ha pensado en él mismo. Sigue negando cosas que son verdad. Yo sé lo que ocurrió. Él sabe lo que ocurrió. En su conciencia cabe seguir mintiendo. Yo esperaba que no me echara el muerto a mí. Ya que ha ido de valiente, solo espero que dé la cara y asuma todo».

Fue el pasado 25 de noviembre cuando Alba Carrillo y Jorge Pérez protagonizaron unas imágenes muy cariñosas durante la fiesta de Navidad de la productora. «Lo más acertado es que me vaya a casa, una vez dadas las explicaciones que como personaje público tenía que dar. Solo quiero dejar claro que entre Alba y yo no ha pasado absolutamente nada. Yo estoy afectado porque para mí ha sido un tonteo que se ha ido de las manos. De ahí mi dolor», señalaba el que fuera ganador de ‘Supervivientes’.