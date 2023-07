Alba Carrillo arremete duramente contra Bertín Osborne

Alba Carrillo vuelve a hablar alto y claro. La colaboradora ha mostrado su rechazo hacia Bertín Osborne. Hace algunos días se pronunció sobre el presentador y sus palabras fueron muy sonadas. "No me gusta nada él. Lo siento, pero es así", afirmaba sin filtros durante la final de Kings y Queens League celebrada en el Estadio Metropolitano de Madrid. ¡Dale al play para escuchar sus declaraciones!

Vídeo: Europa Press

El enfado de Alba Carrillo con el presentador viene de lejos, concretamente de su separación de Feliciano López. Así lo recordaba en esta ocasión: "Un grandísimo ejemplo para la humanidad ese señor. Cuando yo me separé me dio tantas lecciones de moral, hizo un 'Mi casa o en la tuya' diciendo que me había llevado hasta los felpudos". También ha aprovechado para mandarle un mensaje: "Señor, tranquilícese". Por último, ha criticado lo siguiente. "Él no es quién. Además esa visión de que las mujeres vamos a enganchar a ver si la erradicamos ya. Estamos en el siglo XXI. Al revés, damos mucha cosas: estabilidad, cariño y muchas otras cosas. Igual él no las sabe valorar. El dinero no lo es todo".