El preestreno de la esperada película 'Barbie' ha reunido este pasado miércoles a numerosos rostros conocidos de nuestro país en Madrid. Alba Carrillo ha sido una de las invitadas y como es de costumbre, ha hablado de todos los frentes que tiene abiertos. Tampoco se ha negado a hablar de los temas de actualidad más polémicos, como la futura y sorprendente paternidad de Bertín Osborne, al que precisamente no dedica bonitas palabras precisamente.

Cuando le preguntan por la sorprendente noticia sobre la paternidad se muestra de lo más sincera: "A ver, yo a Bertín no le soporto, estaba deseando... no deseando que le pasara esto, pero sí que es una persona que no se ha podido hablar nunca de él", ha empezado diciendo rotunda Alba Carrillo a Europa Press.

La modelo es rotunda cuando le preguntan por Bertín Osborne

Además, ha querido desvelar que no ha tenido buena experiencia con él: "Cuando yo estaba en 'Supervivientes' hizo 'En tu casa o en la mía' con Feliciano López... que vaya dos trogloditas". Ella ya lo tiene cruzado y no solo por el programa que hizo con el extenista, también porque sabe bien cómo es. Y es que su hijo va al mismo colegio que los hijos de Bertín: "Yo le tengo sentenciado. Sus hijos van al cole del mío y... jamás le he visto", ha continuado diciendo en forma de ataque.

"Jamás le he visto. No le he visto en una reunión ni nada, una vez en una fiesta de Navidad, lo que dicen todos los padres es que no se le espera", ha declarado dejando claro que la ausencia de Bertín en el colegio de sus hijos es la comidilla de los padres del colegio. Eso le ha llevado a la reportera a preguntar si duda que se vaya a hacer cargo de su futuro hijo, fruto de su relación con Gabriela Guillén: "Ser padre es mucho más que pagar, sino cuántos padres no habría. Padre es la crianza, estar ahí cuando a tu hijo le salen los dientes, a mí eso me parece tremendo". No hay duda de que a Alba siempre se moja cuando hay que hablar de polémicas. ¿Cómo se tomará el presentador de televisión sus palabras?