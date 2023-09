Alba Carrillo arremete contra el nuevo programa de Jorge Javier Vázquez

Alba Carrillo vuelve a la carga. Esta vez contra Jorge Javier Vázquez, quien esta semana estrenaba su nuevo programa, 'Cuentos chinos'. El regreso del de badalona a la parrilla de Telecinco ha sido una gran noticia para sus seguidores, aunque las cifras de audiencia no acompañan. Por el momento, su duelo con 'El Hormiguero' de Pablo Motos, con quien rivaliza en el horario nocturno, sabe a derrota. Un hecho al que él mismo ha hecho referencia. Aprovechando el estreno del formato, la colaboradora no ha querido perder la oportunidad de dar su opinión. Y, aunque ha sido menos dura de lo que acostumbra, ha dejado claro que la vuelta de su excompañero de cadena no acaba de convencerla.

Alba Carrillo esperaba "algo más" de Jorge Javier

No es nada nuevo que Alba Carillo y Jorge Javier Vázquez no se llevan especialmente bien. "Estoy muerto para ti, Alba Carrillo", le llegó a decir el presentador del extinto 'Salvame' en pleno directo tras ganar la demanda que le había interpuesto Lucía Pariente, madre de la también modelo. La que fuera colaboradora de 'Ya es mediodía', hasta el veto que le impuso Mediaset, se ha tomado este miércoles la revancha (aunque con mucha mano izquierda) y no ha dudado en cuestionar la nueva aventura profesional de Jorge.

Lo ha hecho a través de su Instagram. "He visto un poquito de ‘Cuentos chinos’, que la verdad, me esperaba más de Jorge Javier. Porque, aunque hay cosas de él que no me gustan, sigo pensando que la tele está en sus manos. Si no la salva él, no la salva nadie", empezaba diciendo Alba, en un tono ciertamente conciliador en comparación a lo que no tiene acostumbrados.

"Echo en falta un poquito de creatividad", asegura la excolaboradora

Pero ahí no terminaba su alegato. Aunque le ha dado la razón por su afirmación de que "la televisión está aburridísima", "le he visto como muy neutro. Le he visto poco combativo", añadía Alba Carrillo, al tiempo que indicaba: "Pongo ahora la tele y no sé qué cadena estoy viendo. Como espectadora echo en falta un poquillo de creatividad, tanto en los personajes como en los contenidos, porque es como lo mismo todo el rato".

Contra quien no ha dudado en cargar nuevamente ha sido contra Mediaset. "Cómo pasan de azulismo extremo por la mañana, al rojismo extremo por la noche, por más que quieran hacerse los neutros", sentenciaba. También ha aprovechado el altavoz en el que ha convertido sus redes sociales para lanzarle un guiño a Sonsoles Ónega, su exjefa en 'Ya es mediodía', utilizando para ello una metáfora 'tenística'. "Que sigan echando el partido de tenis en la antigua cadena gloriosa. Por qué ¿sabéis quién se va a llevar el 'match point'? Mi ‘Sonso’, que es una genia. La amo y refleja perfectamente en su trabajo cómo es ella como persona", ha concluido Alba.

