Acusan a Alba Carrillo y Lucía Pariente de dar un «trato humillante» a su padre, Carlos Carrillo. Una acusación que ha enfadado y mucho a la colaboradora

Este lunes arrancaba el programa de ‘Sálvame’ dando el bombazo de que tenían una información muy fuerte sobre algunos de los colaboradores. El director del programa le hizo dar un paso al frente a Belén Esteban, a Gema López y a Alba Carrillo. Horas después del comienzo, han desvelado la información sensible de la que se trataba. Una información que ponía en jaque a Alba Carrillo y Lucía Pariente, que se encuentra actualmente concursando en ‘Secret Story’. La modelo estaba nerviosa por conocer la información sensible de la que se trataba y pedía, por favor, que no tuviera nada que ver con su relación sentimental con Santi Burgoa, ya que él le ha pedido mantenerlo alejado lo máximo posible del foco mediático. A media tarde, han revelado de que se trataba de la acusación del entorno cercano de su padre, Carlos Carrillo, hacia la colaboradora de televisión y su madre.

Una mujer del entorno cercano a su padre acusa a Alba y a su madre de «tratos humillantes» a Carlos Carillo

Según un periodista, esta información le haría mucho daño a Alba y le constan que había intentado taparlo. Una mujer ha querido contactar con ‘Sálvame’ para acusar tanto a Alba como a su madre de un «trato humillante y vejatorio». «La verdad que estamos alucinados y muy enfadados por los desprecios constantes que recibe tanto por parte de una como por parte de la otra», ha asegurado esta persona que no ha querido dar a conocer su identidad en ‘Sálvame. «Qquiero denunciar de una vez por todas el trato humillante que he estado recibiendo tanto por parte de Alba como de Lucía», añaden.

Según esta persona, Carlos Carillo no ha querido hacer público este trato y les habría pedido a una tercera persona que lo hiciera: «Como él no da el paso, aquí estoy yo para hacerlo. Como él hable se va a liar una parda». Es más ha explicado que madre e hija le han hecho daño muchas veces y que ha llorado, y «somos muchísimos los que tenemos que consolarlo».

La respuesta de la colaboradora de televisión

Alba Carrillo no daba crédito a la información que esta persona ha filtrado sobre él: «Te vas a la mierda en barca guapi. Si tienes huevos, sales y enseñas la cara. Y de mi padre no hables porque te sobra todo. Mi padre se relaciona con mi madre y conmigo y es una persona muy feliz. Mi padre no tiene amigas ni cosas raras. ¿Qué mierda entorno es ese? que poca vergüenza», ha dicho visiblemente enfadada. «Que dé la cara. Si a mi no me importa hablar con quien sea, pero que dé la cara. Y si le protege, ¿por qué sale aquí diciendo esas barbaridades?».