Alba Carrillo aclara cuál es su relación con Alejandro Pérez, de 'La isla de las tentaciones' (con dardo incluido)

Las imágenes circulaban este lunes por las redes sociales. Alba Carrillo fue fotografiada junto a Alejandro Peréz, exconcursante de 'La isla de las tentaciones'. Según el espacio 'La cuernis', especializado en Mediaset, y otros medios, la colaboradora estaría saliendo desde hace meses con este atractivo joven. Pero ella lo ha desmentido de manera categórica. "Quiero aclarar una cosa. Me están escribiendo mis seguidores porque están relacionando con una persona de 'La isla de las tentaciones', que me encanta el programa para verlo, para colaborar y para todo", arranca diciendo en sus redes. "Pero me están relacionando con una persona que no me pega nada".

"Yo sigo mi camino... Estoy conociendo a una persona", dice Alba Carrillo

"Es verdad que es una persona con la que yo he ido un día a comer", prosigue diciendo. En su mensaje de "aclaración" no duda en lanzar un reproche al aludido: "Me sorprende que hayan salido imágenes porque yo salgo a comer con muchísimas personas. Pero así ha pasado. Más tonta soy yo. Pienso que la publicidad tiene que pagarse. Así ha ocurrido y estaré más precavida la próxima vez. A veces pienso confío en que la gente va a ser maja y luego... pues me la lía".

La madrileña ha contado, además, que está empezando a citarse con alguien, cuya identidad no ha desvelado: "Yo sigo mi camino... Estoy conociendo a una persona. Me viene mal que salgan este tipo de informaciones porque no son verdad. Os mando un beso muy grande y que niego absolutamente que tenga nada con Alejandro". Por último, concluye: "El refrán de hoy es: 'Cuidado con las personas que 'a Dios rogando y con el mazo dando'. Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. ¡Besitos de amor!".

Además de formar parte del equipo de colaboradores de 'Ya es mediodía', Alba Carrillo participa en las galas en directo de 'La isla de las tentaciones'. Fue allí donde conoció a Alejandro Pérez. El pasado mes de enero protagonizaron uno de los momentos más recordados del debate jugando con unos hielos. Sandra Barneda, la presentadora del programa, les propuso a los concursantes y colaboradores que eligieran a alguien para pasarles un hielo. Cuando le tocó el turno a la modelo, miró a algunos de los exconcursantes que estaban en el plató y optó por Alejandro: "No mires al techo, tú mismamente", le dijo. Fue así como ambos jugaron a este "juego del hielo" durante 30 intensos segundos.

Nacido en A Coruña, Alejandro Pérez Moro ha sacado partido de su fama en televisión para aumentar su lista de seguidores en las redes sociales, donde lo siguen más de 100.000 personas. En la isla ha mostrado su interés por Irene, una de las tentadoras. Su pareja en el programa ha reconocido que no eran la pareja perfecta: "Al final yo soy una persona extrovertida y a él le importa más el qué dirán, estar perfecto, todo perfecto".