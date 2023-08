Daniel Sancho se encuentra en prisión provisional hasta nueva orden. El hijo de Rodolfo Sancho está a la espera de juicio en la precaria cárcel de Koh Samui, una isla que se encuentra a 40 minutos de la escena del crimen que él mismo ha admitido. Edwin Arrieta fue asesinado y descuartizado por él, según la versión que ha dado ante la policía tailandesa. Ahora se encuentra aislado por el protocolo covid, cuya duración es de 10 días, por lo que solo mantiene contacto directo con su abogado. "Es extraño que la policía le permita expresarse", decía Luis Gerez, su letrado. Mientras a él ahora no le queda más remedio que resignarse, buceamos en sus perfiles, donde hemos encontrado mensajes especialmente llamativos.

Daniel Sancho y sus llamativos mensajes

Daniel Sancho siempre se ha mostrado especialmente activo en sus redes sociales. Aunque tras su detención decidió cerrar su perfil de Instagram, un movimiento especialmente llamativo que deja ver que sigue en posesión de su teléfono móvil, hay otro perfil que sigue abierto. Hablamos de su cuenta de Twitter, red social en la que tuiteaba y hablaba sin tapujos de cualquier cosa que se le pasara por su cabeza. Sin filtros y sin miedo al qué dirán, Daniel Sancho utilizaba ese universo para confesarse y hablar de sus pensamientos. Eso sí, llama poderosamente la atención uno en concreto, ya que es casi premonitorio de lo que ha terminado sucediendo. "Ha tocado mancharse las manos", escribió.

Este y otros mensajes que te mostramos a continuación fueron escritos por Daniel Sancho hace aproximadamente una década. Entonces, no imaginaba que cualquiera de sus movimientos ya sea presentes o pasados coparía titulares, mucho menos que sería por un asesinato cometido presuntamente por él mismo a miles de kilómetros de su país natal. El ahora joven de 29 años hablaba de otros aspectos y temas como las mujeres o el sobrepeso, punto de vista escalofriantes y que sin duda pueden reflejar qué opinaba él sobre ello. Al menos en aquel momento. En ellos se puede leer a Daniel Sancho decir "odio a los gordos que deberían sentarse en los asientos dobles del bus y no lo hacen para hacerse creer a ellos mismos que no están tan mal" o "no existe mayor tragedia que una mujer muy fea". Palabras que podrían dejar ver a alguien superficial y que reflejarían muchos aspectos de Daniel cuando era un adolescente. Esto chocaría de forma directa con el perfil que su entorno ha dibujado de él estos días, tal y como decía su defensor en su primera aparición pública.

El abogado de Daniel Sancho en España asegura que "tenía la mejor opinión de su defendido" y que era alguien "educado, cumplidor, trabajador y deportista". En Tailandia tiene otro letrado que vela por él, sin embargo, su abogado en España está convencido de que le podrían estar aconsejando que colabore al máximo para que su sentencia sea más leve, condena que, por cierto, tardará en llegar. A pesar de que el chef ha reconocido los hechos, su círculo quiere que siga existiendo la presunción de inocencia y que el caso no se entorpezca para que siga su curso.

El padre de Daniel Sancho ha roto su silencio

Rodolfo Sancho, su padre, después de emitir un comunicado en el que decía estar viviendo momentos muy delicados, hacía llegar a los medios un segundo escrito. En él se mostraba convencido de que Daniel Sancho "estaba bajo una situación de presión. "Las manifestaciones que pueda estar haciendo Daniel son bajo una situación de presión emocional difícil de controlar", dice el actor.