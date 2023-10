Alarma tras la misteriosa desaparición de Álvaro López Prieto, un jugador juvenil del Córdoba CF

Álvaro Prieto López tiene 18 años y es futbolista del equipo juvenil del Córdoba CF. Desapareció el pasado 12 de octubre sin dejar rastro. Vestía un pantalón beige y una camisa de lino verde la última vez que se le vio en la estación de Santa Justa en Sevilla. Una señora afirmó haberlo visto cerca del Pabellón de Deportes de San Pablo en Sevilla a las 10:30 a.m. Esa es toda la información que facilitaron por teléfono a la familia del chico cuando fueron conscientes de que no aparecía por ninguna parte. "O se lo ha llevado un coche y le han hecho de todo, o caminando por ahí le atropella un coche. Eso es así de sencillo. No pasó más de eso. Que la línea la tracen por ahí, por favor", manifiesta Julia, la madre de Álvaro Prieto.

Álvaro perdió su tren y quiso regresar a casa en AVE

Al parecer, Álvaro perdió un tren en Córdoba después de pasar una noche con amigos en una discoteca. No llegó a tiempo para tomar el tren que había reservado para las 7:35 a.m. De hecho, salió de la discoteca solo un cuarto de hora antes y, al parecer, no tenía batería en el móvil. Dado que no llegó puntual, empezó a considerar sus opciones y notó que había un AVE estacionado en el andén con destino a Sevilla-Barcelona a las 8:55 a.m. Sin embargo, los vigilantes se percataron de que intentaba colarse. "Entonces le dice a la azafata lo que le pasa, pero pasan de él. Y ahí es cuando empiezan todos los mecanismos de su cabeza a activarse y a pensar: me tengo que ir a Córdoba", explica la madre de Álvaro a su círculo familiar más cercano.

Una cámara de seguridad grabó a Álvaro. Desafortunadamente, nadie le prestó ayuda. Se quedó sin batería en su teléfono móvil, sin dinero para comprar un billete y, a pesar de sus intentos, no obtuvo un pasaje. En medio de esta situación, una mujer de mediana edad fue la que vio a un joven de 1,80 m de estatura. Álvaro, de complexión atlética y cabello rubio, caminaba solo hacia el sector de Las Huertas, cerca del Palacio de Deportes de San Pablo. Después desapareció. Sin más.

Irene Rosales y Sara Carbonero se han sumado a la campaña para localizarlo

Horas más tarde, la hermana de Álvaro trató de contactar a sus amigos, pero ninguno sabía de su paradero. La preocupación creció y sus padres presentaron una denuncia ante la policía. No obstante, siendo Álvaro mayor de edad, se contemplaba la posibilidad de que se hubiese marchado voluntariamente. Con el paso de las horas y sin señales de que hubiese logrado cargar su móvil para llamar, el desconcierto se propagó por Córdoba. A través de WhatsApp, la gente compartía mensajes intentando descubrir el paradero de Álvaro. Además, numerosos famosos como Irene Rosales o Sara Carbonero se han sumado al esfuerzo compartiendo la información del chico en sus redes sociales.