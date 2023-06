Aitana sufrió bullying: "Me pegaban chicles en el pelo"

El pasado año se multiplicaron por 7 los casos de acoso escolar. Según la Asociación 'NO al acoso escolar' se pasó de cerca de 800 casos a más de 7000, cifra escalofriante y que ha llevado a que numerosos famosos se confiesen acerca del bullying que sufrieron en el pasado. Cada vez son más los artistas que se identifican como víctimas y que cuentan su complicada experiencia en ámbito escolar. Esto ayuda a que muchos niños encaren la situación contándoselo a sus padres, pero ¿qué rostros conocidos han puesto nombre a lo vivido? A una lista encabezada por nombres como Lady Gaga o Bruce Willis, ahora se suma otro: Aitana.

La reputada artista se ha sincerado acerca de lo que vivió cuando era tan solo una niña con sus compañeros. Aunque actualmente es una auténtica triunfadora, arrastra masas y tiene a muchísima gente pendiente de sus movimientos, en el pasado protagonizó situaciones complicadas que entonces no entendía. Así lo ha explicado en el pódcast 'Nude Project': "Yo creo que viene mucho por la aceptación de la gente. Yo creo que todo empezó cuando me cambié con 12 años de instituto; es decir, todas mis amigas de primaria se iban a un instituto y yo me fui a otro porque cambié de pueblo. Venía como de ser una persona segura con mis amigas del colegio, un poco mandona, y claro, de repente fue un golpe darme cuenta de que tenía que abrirme en un grupo de amigas completamente nuevo y que de alguna forma les tenía que gustar porque si no, no iba a tener amigas".

Aitana, según cuenta, siempre intentó buscar la aprobación del resto, un sentimiento que le acompañó durante años y del que ahora ha querido abrirse ante todos. "Siempre he intentado gustar a la gente y viene de ahí, por eso he sacado hacia fuera lo que llevo dentro. "Estoy pendiente de que la gente esté feliz con lo que saco. Es importante, sobre todo para la gente que me sigue. Pero ya no tengo la necesidad de demostrar al mundo lo que valgo y lo que no valgo", añadía. Pero, ¿qué recuerda de la etapa en la que no se sentía querida por sus compañeros?

Aitana recuerda que tuvo una infancia feliz, pero lamenta haber tenido que hacer frente a determinados desplantes. Muchos años después siguen ahí. "En mis clases de música también sufrí un poco como de bullying. Yo siempre sigo que he tenido una infancia muy feliz porque la he tenido, te lo juro por mi vida, o sea, súper feliz. Pero en la escuela de música me pegaban chicles en el pelo, esto nunca lo he contado, hablaban también de que si yo tenía piojos o no, entonces la gente no se acercaba tanto a mí", señala. Un día a día que se hizo tan incómodo que le dijo a su madre que no quería volver a esta academia donde practicaba lo que más ama, que no es otra cosa que la música.

"Yo le decía a mi madre: 'No quiero ir', y mi madre me decía 'tienes que ir, ¿por qué no quieres ir?', tampoco le decía nada. Y, de repente, mi madre me lavaba el pelo y me decía: 'Aitana, tienes un chicle en el pelo", cuenta. Declaraciones que han provocado un aluvión de comentarios y que dejan ver que hay que alzar la voz.