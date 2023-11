La imagen de Aitana sin flequillo y sin maquillar deja a todos sin palabras

Acostumbrados a ver a Aitana con flequillo han sido muchos los que han puesto el grito en el cielo. La artista, quien se quejaba recientemente de su dramático corte de pelo, aparece junto a su amigo y peluquero de confianza, Jesús de Paula. Un vídeo en el que aparece con su cabello rojizo y donde se muestra el proceso de preparación antes de la edición de la alfombra roja de Los 40 Music Awards, cita en la que catalana apareció impresionante. Sin embargo, el antes y después no ha convencido a todo el mundo, tanto es así que el vídeo que se ha convertido en viral ya tiene infinidad de comentarios, siendo en la Red donde incluso es comparada con Kiko Rivera.

Aitana y la imagen que ha revolucionado la Red

Aunque Aitana también suele mostrarse al natural en el universo 2.0, en esta ocasión su imagen se ha convertido en una de las más comentadas de la Red. Natural, sin flequillo y con su característica sonrisa, la nueva imagen de la joven ha hecho muchísimo ruido en Twitter e Instagram, donde se pueden leer muchísimas reacciones y opiniones acerca de ella. Si bien muchos de ellos elogian su físico y aplauden su versatilidad, hay otros que todo lo contrario. Hay quien no termina de verla sin su flequillo, un corte de pelo al que ella se ha unido de nuevo y que ha servido para posar todas las miradas en ella.

Siempre está preciosa, suele arriesgar y ha sufrido una grandísima transformación a lo largo de estos años. No solo ha cambiado en su música, la cual cada vez es más escuchada, sino también en lo que respecta a su look. Aitana, quien con su último disco logró más de dos millones de reproducciones en solo 24 horas, suele copar titulares por cada movimiento y esta vez no iba a ser menos.

El viral vídeo de Aitana sin flequillo y su parecido con Kiko Rivera si le tapas la parte de arriba pic.twitter.com/hIXbYZkHua — Elgatuno ( @Elgatoocalvo) November 22, 2023

Aitana ha conseguido revolucionar a todos y no ha tenido problema en reconocer qué es lo que más le acompleja. La cantante de '11 razones' ya explicó en el pódcast 'La pija y la quinqui' que desde muy pequeña lucía flequillo, un peinado al que su madre siempre recurría y sin el que apenas ha posado ante las cámaras. De hecho, se podría decir que esta es su primera vez. "Tener flequillo es un mierda pero, si no lo llevo, me siento bastante fea", comentó.