Aitana se sincera sobre su soltería: "Estoy con ganas de conocer gente nueva"

Aitana se ha visto en el punto de mira después de que Sebastián Yatra confirmara su ruptura con la cantante. Hasta el momento, la interprete de "Las Babys" siempre ha mantenido que siempre tendrá una buena amistad con el colombiano. Ahora, más relajada y sin ningún tipo de filtros, la catalana se ha abierto en canal y ha hablado abiertamente sobre cómo está viviendo su reciente soltería. Además, ha revelado cuál fue su primer amor y si tiene ganas de volver a enamorarse.

Aitana ha visitado 'Sería increíble', el canal de streaming de Olga, y se ha sincerado como nunca antes lo había hecho. La cantante ha hecho mención a su reciente ruptura con Sebastián Yatra y ha explicado cómo está viviendo esta nueva etapa. "Estoy soltera, siento que hacía mucho tiempo que tenía que estar. Nunca he sido soltera. La verdad es que estoy disfrutándolo bastante. Decía, a ver qué va a pasar, porque nunca me he visto en esas. De mis amigas, siendo adolescente, era la que nunca estaba con nadie, pero cuando empecé con 17 años ya sin parar", explicaba.

Tras esto, Aitana también se mostraba muy clara y se pronunciaba sobre la posibilidad de rehacer su vida y volver a enamorarse. "No estoy con ganas de chatear ni nada, supongo que es un proceso, estoy con ganas de pasarlo bien y de conocer gente nueva, no solo chicos, amigos nuevos...", admite. La catalana está completamente centrada en su trabajo y en sus próximos conciertos. Tiene la mente puesta en darlo todo sobre el escenario y en preparar su gran cita en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el próximo 28 de diciembre de 2024. Durante su estancia en Argentina, la que fuera participante de 'OT 2017' también ha visitado otros medios y se ha pronunciado sobre otros aspectos de su vida sentimental. En concreto, llegó a hablar de su primer amor, aunque sin decir nombres. "Mi primer amor, sin duda fue... ¿tengo que decir el nombre? Yo tenía 19 años. Mi primer amor de verdad fue una relación larga, de cuatro años", comentaba en clara alusión a Miguel Bernardeau, con quien comenzó en verano de 2019 y rompió a finales de 2022.

Aitana y sus miedos

Aitana también ha compartido con todos uno de los grandes miedos que tiene: morir. Reconoce que es muy hipocondriaca y que al principio le tenía mucho miedo a volar. Sin embargo, ahora que ha podido viajar más ha cambiado su perspectiva. "Este año he entendido lo bonito de viajar, lo que llevo mal son los vuelos porque tengo mucho miedo a volar. Es un amor odio, porque sé muchas cosas de los aviones y voy a estudiar un curso de piloto para avionetas pequeñas", revelaba. En este momento de confesiones, la catalana también ha admitido que le gustaría tener hijos y formar su propia familia. "Sé que he nacido para ser madre, lo tengo demasiado vivo en mí, pero creo que por el estilo de vida que quiero llevar ahora mismo, que quiero que mi carrera siga creciendo, creo que es bastante complicado que en un rango de 5 años sea madre", desvelaba.