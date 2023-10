Aitana se ha convertido de nuevo en tendencia. Esta vez no por su gran talento, que tiene mucho, sino por sus sugerentes bailes durante un concierto. Un giro de actitud sobre los escenarios que no todo el mundo ha entendido, siendo varias las madres que abandonaron su gira del Alpha Tour junto a sus pequeños. Impactadas porque la artista haya dejado de lado su rol más inocente, expresaban su enfado en redes sociales. La cantante prefería esperar para pronunciarse sobre la polémica, un escándalo que ha traspasado las redes sociales. Ahora la joven de 24 años ha dado explicaciones acerca de su transformación y ha aclarado que simplemente es una "Aitana más madura". No te pierdas sus declaraciones en su totalidad, donde la propia catalana quita hierro al asunto. "No estoy hablando de drogas, ni nada", recuerda.

La polémica de Aitana, defendida y criticada a partes iguales

Vídeo: Europa Press

Algunos rostros conocidos como Patricia Pardo señalaban a la joven, a diferencia de otros como Joaquín Prat, quien decía que no le resultaba "tan grave" y que, por supuesto, no se había sentido escandalizado. La gallega y presentadora de 'Vamos a ver' opinaba de forma muy distinta a su compañero: "Todos los días en la mesa de actualidad, abordamos el tema de la hipersexualización de la infancia, del consumo de pornografía...A mí, personalmente, no me gustaría que mi hija de cinco años reprodujese ese tipo de bailes en la alfombra de mi casa. Esto no es pornografía, pero hipersexualización de la infancia, sí".

Un padre estalló contra Aitana y la llamó "asquerosa"

No es la única polémica que Aitana ha protagonizado en los últimos días. A mediados de septiembre el padre de una fan estalló en plena calle contra ella y la llamó "asquerosa y mierdera" por no hacerse una foto con una fan. En ese momento ella se limitó a pedir respeto, eso sí, sin perder en ningún momento las formas: "Siempre que puedo me paro, lo único que pido es que tengáis un poco de respeto (...) Eso no está bien que lo digáis, porque yo siempre que alguien me pide una foto, siempre que estoy en la calle o lo que sea, siempre se la hago, jamás digo que no".