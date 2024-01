Aitana, ¿de nuevo ilusionada?: la pillan con Biel Juste en Costa Rica

Después de pasar unos días de ensueño en Costa Rica, la catalana ha vuelto a casa. Y nunca mejor dicho. Ha sido este domingo 14 de diciembre que Aitana ha visitado La Academia de Operación Triunfo seis años después de su participación en el concurso. Multitud de fans se han reunido a las puertas del centro en Terrassa para saludar a su ídola. Ya en la que fue su casa durante medio año, Aitana se ha emocionado y ha nutrido a los nuevos triunfitos de grandes consejos para su futura carrera artística. ¡Incluso ha desvelado que este año se viene nuevo disco! "Ahora estoy preparando mi cuarto disco, que va a ser una mezcla entre '11 razones' y 'Alpha'", ha confesado.

Respecto a cómo gestiona que hablen de su vida privada siendo una artista, Aitana ha dado unas esclarecedoras declaraciones que bien podrían ser una indirecta hacia los medios de comunicación. "Se interesan mucho por mi vida privada. De vez en cuando he contado cosas, cuando me siento a gusto, pero hay que guardar cosas para uno mismo y hay cosas que hay que saber cuidar", ha dicho en referencia, seguramente, a cuando no quería confirmar su relación con Yatra. De hecho, ha contado que ha tenido que desmentir alguna noticia falsa a sus familiares que le preguntaban por ello: "Si tengo que poner un comunicado cada vez que dicen algo falso de mí, tendría que estar todo el día delante del ordenador", ha dicho rotunda.