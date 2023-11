Aitana, muy dolida con Sebastián Yatra: sus intenciones a partir de ahora

Aitana rompió a llorar en uno de sus últimos conciertos. La joven reconoció por primera vez "no estar emocionalmente bien", una confesión que llegó justo después de que Sebastián Yatra confirmara su ruptura. El colombiano tras intensos rumores quiso aclarar en qué punto se encontraba su noviazgo, algo inusual teniendo en cuenta que ni siquiera posan juntos en los photocalls. De la noche a la mañana cambió su actitud y concedió sus primeras palabras acerca de lo sucedido. Pero este giro de 180 grados no ha gustado nada a su ex, quien está cabreada porque ni siquiera le consultara que iba a hacerlo ante las cámaras.

Aitana no tirará la toalla en su relación con Yatra

Aunque son muy herméticos, Aitana sí que ha compartido su situación actual con personas de su entorno. A su círculo no ha tenido reparo en reconocerle que está destrozada, pero que no tirará la toalla. Se niega a aceptarlo y luchará por recuperar al colombiano, con quien todo empezó como una bonita amistad. "En Sevilla la relación estaba rota, en México intentan retomarla y no hay posibilidad. Al final, fue él quien dio el paso al frente y tomó la decisión", explican en 'Informalia'. Una versión muy similar a la de 'Y ahora Sonsoles, donde dicen que "ella no ha tirado la toalla y tiene esperanzas de una reconciliación".

Aitana sigue muy enamorada y hará todo lo posible por retomar su relación con Sebastián, quien incluso se mudó a Madrid para estar cerca de ella. A pesar de que la agenda de un artista es complicada y es muy difícil compaginarlo con una relación a distancia, la catalana está convencida de que llegarán a un acuerdo y sentarán nuevas bases. Y es que el cariño sigue latente, tal y como explicaba el propio Yatra a un reportero de televisión. "En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año", decía el intérprete musical.

Pero, ¿qué es lo que más ha molestado a Aitana sobre el último gesto de Yatra? La joven de 24 años está muy sorprendida por la rapidez con la que Yatra ha confirmado el final de su historia de amor y, sobre todo, porque no se hablara antes de dar el paso. Por el momento, ella ha preferido no contar nada más y no ha dado más pistas en sus actuaciones musicales, ya que es consciente de que cada uno de sus pasos está siendo mirado con lupa.

A pesar de que solo los protagonistas conocen la verdad de su ruptura, lo que nadie duda es que algo "pasó en México". Aunque Sebastián tenía la agenda libre hasta este miércoles, día 29 de noviembre, no acompañó a Aitana en su país natal. La joven llegó sin el que era su novio a Colombia y esto solo multiplicó los rumores que él ha terminando confirmando. Habían roto y muy pocos conocían su situación.

Aitana dio un discurso sobre el 'Movistar Arena', donde mostró que estaba vulnerable y que había algo que realmente le preocupaba, eso sí, no quiso contar qué. "Hoy emocionalmente no estoy tan bien. No pasa nada, porque hay días que estoy bien y hay días que estoy mejor. Pero lo que me queda dentro de mi corazón es estar aquí con vosotros. Porque, al final, la vida son cambios, y de eso va esta canción", espetó. No pudo evitar que sus declaraciones fueran recogidas y coparan numerosos titulares en España y, por supuesto, fuera de nuestras fronteras.

Quién sabe si seguirán en contacto, lo que queda claro es que no comparten tiempo y espacio. Mientras Aitana se encuentra en Perú por motivos profesionales, Sebastián en México por la misma cuestión.