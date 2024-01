Aitana: "Nadie me quitará la seguridad que yo misma he conseguido con mi terapia"

Aitana (24 años) a nivel profesional vive un momento muy dulce. Quizás por ello no dude en abrirse en canal y hablar abiertamente de sus miedos. Inseguridades que en su día le acompañaron y que con trabajo ha conseguido dejar atrás. A pesar de que fue criticada en redes sociales por sus sugerentes bailes sobre un escenario, ella se ha mantenido firme. Lo ha vuelto a dejar claro en su última entrevista, donde no solo ha hablado del plano laboral. También ha confirmado que está soltera y que se encuentra tranquila, por lo que no "tiene que dar explicaciones a nadie". Tras romper con Sebastián Yatra y ser relacionada con otros artistas, la cantante dice tener el corazón libre.

Aitana habla de sus sugerentes bailes en los escenarios

"En cuanto a mi vida personal, estoy muy tranquila y muy feliz, en un momento muy divertido y por y para mí, de no tener que dar explicaciones a nadie. De hecho, si vengo a Madrid es solo por mis perras", ha dicho Aitana en 'GQ'. No para quieta por sus conciertos y cuando puede descansar le gusta conocer mundo. De hecho, hace muy poco viajó a Costa Rica, donde no solo se le pudo ver feliz y es que fue pillada con Shaw Mendes, algo que incluso copó titulares. Semanas antes fue también noticia por su cambio de imagen, siendo un tweet el que la puso en el ojo de la polémica. "No es miedo a la evolución de Aitana, es miedo porque muchos niños de 5 y 6 añitos van a los conciertos y no son cosas para que vean", dijo una usuaria. Ella, por su parte, se limitó a decir que solo era alguien más maduro.

Aitana se ha ayudado de un terapeuta para creer en sí misma, un proceso complicado del que se siente orgullosa. Por esta razón no mirará atrás ni para coger impulso. Mirará hacia el futuro, pensando en su carrera y en cómo se siente cuando canta ante miles de personas. "Después de la polémica, me salió sin querer el gesto de señalarme los ojos antes de hacer la coreo en la gira, y dejé este guiño en el resto de conciertos porque quería decir ‘miradme, lo voy a hacer todo el puto rato y me da igual lo que me digáis, porque me lo estoy pasando bien, me siento sexy y todo el mundo que me conoce sabe lo que me ha costado a mí bailar y sentirme así encima de un escenario. Nadie me va a quitar esa seguridad que yo misma con mi terapia he conseguido", comenta rotunda.

Está feliz de haber podido gestionar todo lo que se ha dicho de ella, aunque no todo sea bueno. Sobre su evolución artística o sobre su actitud en un concierto. Se ha sentido muy querida, pero es consciente de algunas críticas que han sonado con fuerza. Tanto es así que incluso se ha quitado las redes sociales, pues "le generaba muchísima inseguridad". Si bien en su momento le era muy difícil empoderarse, ahora es un ejemplo para muchos y muchas fans. "Leí lo que dijeron después del primer concierto en el que bailé miamor. Aunque lo curioso de todo esto es que el tuit que se viralizó provenía de una cuenta falsa, una supuesta madre ofendida que luego resultó ser un chico… ¡era un chiste, un meme!".