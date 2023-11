La cuenta 'privada' de Aitana en Instagram, al descubierto

No hay duda de que Aitana está viviendo una etapa de transición en toda regla. La joven ha experimentado una serie de cambios en su vida entre los que destaca su sorprendente ruptura con Sebastián Yatra. A esto se suma su nuevo cambio de look a pelirroja y su apuesta por la música house y la electrónica dejando atrás el pop, además de una nueva faceta de sí misma hasta ahora desconocida. Y es que, la cantante ha querido ampliar fronteras al no ceñirse únicamente a la música, sino a explorar otros mundos como la fotografía.

Ahora que está inmersa en su ‘Alpha Tour’ por el sur de América, Aitana ha querido sacar a relucir su creatividad como nunca antes. Para ello, ha dejado a un lado su cuenta de Instagram oficial para dedicarse en cuerpo y alma a una más personal. Un perfil que ha bautizado como @delespacioazulelectrico en el que comparte algunas instantáneas de los rincones que visita: “Hola me llamo Aitana y me está gustando hacer fotos de mis viajes”, ha escrito como descripción.

Por ahora, la intérprete de ‘Vas a quedarte’ tan solo ha compartido con sus más de once mil seguidores siete publicaciones, todas ellas con la portada en blanco y negro. En algunas aparece ella misma posando, mientras que en otras cobran protagonismo diferentes personas, elementos de la naturaleza u objetos de exposiciones. Además, cabe destacar que Sebastián Yatra aún sigue a esta cuenta, lo que indica que su ruptura ha sido amistosa y que ambos se siguen guardando mucho cariño y respeto por todo lo vivido de manera conjunta.

La inesperada ruptura de Aitana y Sebastián Yatra, al descubierto

Los rumores sobre una supuesta crisis entre ellos no habían dejado de crecer en las últimas semanas. Aunque ninguno de los dos había confirmado ni desmentido el comienzo de su historia de amor, su verano juntos y ciertos detalles dejaban entrever que habían dado un paso más allá en su amistad. Pero todo lo que empieza llega a su fin, y eso es precisamente lo que ha ocurrido con su romance. Los fans de los dos hicieron hincapié en el nulo apoyo de la catalana al que fuera su chico durante la pasada gala de los Latin Grammy 2023, lo que hizo saltar las alarmas a lo largo y ancho del globo.

Ahora, al intérprete de ‘Tacones rojos’ no le ha quedado más remedio que admitir lo que para muchos ya era un secreto a voces: su ruptura. Lo ha hecho en un vídeo en el que un reportero del noticiero mexicano ‘Telediario’ le pregunta sobre cómo está con Aitana: “Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En estos momentos los dos estamos solteros. Andamos cada quien viviendo su propio camino. Pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año”, contaba con cierta pena y admitiendo que su noviazgo ha llegado a su fin.