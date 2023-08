Ainhoa Cantalapiedra recula tras defender a Rubiales: "La cagué"

Ainhoa Cantalapiedra ha sido unas de las protagonistas polémicas de las últimas horas después de haber dado su opinión sobre el polémico beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. La que fuera ganadora de 'Operación Triunfo 2002' explicaba en un evento en Madrid que el beso no le parecía para tanto. Unas horas después de que sus declaraciones protagonizaran numerosos titulares en los medios de comunicación de nuestro país, la cantante se ha visto en la obligación de recular tras defender al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Quiero matizar esto y agradezco que me dejéis hablar aquí. Cuando a mí me preguntaron sobre el beso, yo aún no había visto el vídeo. Quizá fue error mío no haberme informado y no haberme enterado bien de cómo fueron las cosas antes de hablar con la prensa, porque yo ahora no opino igual", ha empezando explicando en 'Espejo Público'.

Se arrepiente de haber defendido a Luis Rubiales

Pero no se ha quedado ahí. Ainhoa Cantalapiedra se ha mostrado muy arrepentida: "Yo soy feminista, y lo soy en mis canciones, en mi vida y en mis hechos. Y me equivoqué. Siempre digo que no debo hablar de lo que no sé y la cagué", ha reconocido la cantante. "Hablé de algo de lo que no sabía por no decirle al reportero que no lo había visto".

"Cuando el reportero me preguntó por un beso, yo ya pensé en el amor y dije: '¿qué tiene de malo un beso?'. Porque yo soy muy happy flower", añade. Pero ahora Ainhoa se arrepiente ahora de sus palabras y no tiene problemas en reconocerlo: "No hay cabida para ese beso". Y es más, cree que el comportamiento de Luis Rubiales no tiene justificación: "Pero qué bien haberla cagado, para ahora estar hablando y diciendo 'bravo' a las mujeres feministas y 'no' a comportamientos como el de Rubiales. No hay nada que justifique este abuso de poder", termina diciendo.

¡Este es el vídeo en el que defendía a Luis Rubiales!

Vídeo: EUROPA PRESS.