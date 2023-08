Ainhoa Cantalapiedra defiende a Luis Rubiales: "Ha sido un beso, ¿qué tiene de malo?"

Estamos muy pendientes de todo lo que ocurre con Luis Rubiales, que dio un polémico beso a la futbolista, Jenni Hermoso, durante la celebración de la victoria de la Selección Española en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Aunque la mayor parte de las opiniones han sido y son duros con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ahora se conocen unas declaraciones que lo apoyan. Pero, ¿quién ha sido la persona que ha querido quitar hierro al asunto y defenderlo?

Se trata de Ainhoa Cantalapiedra, ganadora de 'Operación Triunfo' de 2002, que ha reaparecido en un evento en Madrid. Allí ha sido preguntada por la polémica por el comportamiento de Luis Rubiales y ella ha sido clara: "¿Por darle un beso? No sé, yo bueno, no me voy a meter en camisa de once varas pero si solamente ha sido un beso, ¿qué tiene de malo? No entiendo. Ni ha abusado de ella, ella no ha puesto ninguna queja no sé, yo creo que es cosa de dos, sobre todo", ha declarado defendiendo a Luis.

Además, ha querido opinar sobre el polémico beso, diciendo que seguro que fue fruto de la euforia del momento: "No, pero supongo que será por felicitación, por el cariño, por el momento, por la euforia. Yo me preocupo más si llega y le hace así (haciendo el gesto de pegar), diría 'esto no'. Pero un beso, ¿por qué no? Que viva el amor".

¡Dale al play para escuchar las polémicas declaraciones de Ainhoa Cantalapiedra!

Vídeo: EUROPA PRESS.