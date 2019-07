Ainhoa Arteta retrasa su luna de miel por un importante motivo

11 Trabajadora incansable

Las altas temperaturas que registra el verano no son motivo para que Arteta desatienda su profesión. Hecho que tal y como ella ha confesado es muy habitual en el periodo estival. «Trabajo, así que no hay verano de vacaciones. Nunca he tenido veranos de coger un mes de vacaciones en toda mi vida y me he acostumbrado así», confiesa.