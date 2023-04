Ainhoa Arteta, espectacular en bañador a los 58 años

Ainhoa Arteta es una de las afortunadas que ya ha disfrutado de su primera jornada de piscina de la temporada. La cantante, además, ha querido sorprender a sus seguidores en redes con un posado en bañador. "¡Por si alguien se pregunta cómo está una de 50! ¡Aquí esta! ¡Arrugas pero curvas en el cerebro!", añade con una amplia sonrisa.

La guipuzcoana se ha visto obligada a publicar una segunda imagen en la que se ve en primer plano su rostro ante la perplejidad de algunos de sus seguidores. "¡Por si quedaban DUDAS SOY YO!", bromeaba. Un post que ha sido muy aplaudido y que ha generado un sinfín de reacciones entre sus fans. "La edad perfecta para una gran mujer, cuerpo, alma y mente", es uno de los comentarios que se pueden leer en su muro. "El envase está fenomenal, pero aquí lo que importa es el contenido y ese es excepcional...", añadía otro. "Estás mejor que nunca", aseguraba tajante otra internauta. Hay también quien ha hecho hincapié en el mensaje que acompaña al posado en bañador. "Pues tienes tipazo, Ainhoa, y la cabeza bien amueblada. Me encantan las frases reflexivas qué sueles publicar, y esta es una de ellas, porque las mujeres podemos ser muy crueles con nosotras mismas por el tema canon de belleza. ¡Guapa!".

La vitalidad de Ainhoa Arteta

La tolosarra no solo es una de las mejores voces de nuestro país, también ha destacado siempre por su enorme vitalidad. Sus mensajes en redes son prueba de ello, como este último en el que da a entender que la edad no importa para sentirse bella. Hace dos años que volvió a nacer y desde entonces se muestra muy agradecida a la vida. "Recuerdo que después me operaron. Salí con todas las extremidades sin riego. Hay mucha gente que no ha tenido la suerte que he tenido yo. Yo ahora vivo", afirmaba sobre aquel complicado episodio que vivió en el verano de 2021 durante una sincera entrevista en 'Mi casa es la tuya'.

"Lo he pasado muy mal, pero gracias a Dios tengo una familia y unos amigos que han sido mi apoyo. Mucha gente que me ha apoyado. Gracias al amor estoy aquí. Gracias al amor infinito de mis amigas", recalcaba entonces. Sus hijos son su gran pasión, más allá de la música. Tiene dos, la mayor es Sarah, fruto de su matrimonio con el estadounidense Dwayne Crofty, y el pequeño, Iker, de su segundo "sí, quiero" con el jinete Jesús Garmendia.