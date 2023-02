Ainhoa Armentia responde a los rumores de embarazo

"Ainhoa Armentia ¿embarazada?". Esta noticia saltaba a los medios de comunicación esta semana, donde se daba por hecho la posibilidad de que Iñaki Urdangarin y ella estarían esperando su primer hijo, información a la que ella ha querido responder en primera persona. Aunque generalmente no suele entrar en polémicas, esta vez no ha desaprovechado la oportunidad y ha dicho qué hay de cierto. "Esto ha sido una sorpresa para mí también, parece que vosotros sabéis más que yo", ha comenzado diciendo. Se ha mostrado visiblemente molesta y ha aclarado con una media sonrisa cuál es su estado en la actualidad, negando que ella y el que fuera duque de Palma vayan a ser padres próximamente.

Vídeo: Europa Press

A sus 44 años, Ainhoa Armentia no se plantea la posibilidad de volver a ser madre. Descarta que ahora se encuentre en estado de buena esperanza, pero ya no ha querido aclarar nada acerca de la supuesta pensión que estaría recibiendo su pareja. Lo que sí llama la atención es su reacción y es que Ainhoa se ha dejado ver sorprendida e impactada con las especulaciones de que puede estar embarazada. Al parecer fuentes de la familia de Iñaki son las que habrían contado la información, ya que estarían al tanto de la noticia, datos que ha aportado El Periódico y con los que no está de acuerdo la protagonista de la historia.

La alavesa no ha desaprovechado la oportunidad y ha roto su silencio para desmentir todos los rumores acerca de la llegada de un posible retoño. "Es increíble", repetía ante los reporteros apostados en las inmediaciones de su trabajo. Esta posibilidad sobrevolaba ahora sobre la pareja, la cual han negado justo después de su escapada al Val d'Aran (Lleida). Felices, cómplices y sobre todo estables, ella e Iñaki han disfrutado de unos días de esquí, imagen que demostró que todo va viento en popa entre ellos.

Ainhoa Armentia no quiere hablar más de la cuenta y suele mostrarse discreta, pero esta vez no ha querido que los rumores pasaran por alto, desmintiendo cualquier teoría de un embarazo. De viva voz y con la única intención de que quede claro, la novia de Iñaki Urdangarin ha dicho que le parece una falta de respeto que se especule con ello, ya que no hay cambios en ese sentido en su vida. Ella, por su parte, dice no tener ni idea del posible divorcio de la Infanta Cristina e Iñaki, un tema sobre el que prefiere no pronunciarse.

La información de su embarazo se ha publicado en Mamarazzis. La periodista Lorena Vázquez era quien leía el mensaje que había llegado a su teléfono móvil: "‘Hola Lorena, te quería comentar una información que me ha llegado. Tengo un amigo que es muy amigo de uno de los hermanos de Iñaki Urdangarin. Me dice que Ainhoa Armentia está embarazada, que está como loco con esta noticia y parece ser que toda la familia ya sabe la noticia. Y se lo han tomado bien”. Declaraciones que a ella le han dejado boquiabierta y que ha negado de forma rotunda.