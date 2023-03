Agustín Jiménez: "Con solo 40 años ya tenía un muelle en una arteria"

Es actor, monologuista, cómico, guionista, ilustrador, escritor, presentador, pero, ante todo, un ingeniero del entretenimiento. Así le gusta definirse a Agustín Jiménez (52). Nuestro protagonista, que se encuentra grabando las galas de la próxima edición de 'Tu Cara Me Suena' y triunfando en el teatro con 'La cena de los idiotas', se ha sentado con SEMANA para mostrarnos a la persona. Una persona que lleva enamorado y feliz desde hace muchos años de María, una artista como él, con la que tienen dos hijos que, por cosas del destino, se dedican al mundo artístico. Agustín nos recibe en su casa y nos habla de sus hijos, de los motivos por los cuales no quieren que la gente sepa que les une ese parentesco y también del gran susto por el que casi pierde la vida, eso sí, siempre con una sonrisa, porque el artista no entiende la vida desde otro prisma que no sea ese, sonriendo.

PREGUNTA: ¿Eres mucho de estar en casa?

RESPUESTA: No soy muy de estar en casa. Estoy por la noche para ver alguna cosa así en televisión o en plataformas, pero me paso gran parte de mi tiempo viajando. Si me vieras en mi día a día estaría tocando algún instrumento musical o construyendo alguna cosa. Soy una persona que tiene como hobby ser atrezista, esto quiere decir que hago attrezzo falso para el teatro. También me gusta mucho cantar, tengo un karaoke. En definitiva… Tengo locos a mis vecinos.

PR: ¿Y la cocina? ¿Qué tal se te da?

R: Pues mira, mi mujer es la que cocina muy bien. Cualquier cosa que cocine lo hace muy bien y yo es verdad que, cuando me pongo, cocino bastante bien. En esta casa los dos nos repartimos las tareas, pero ella no se fía de lo que yo cocino. Y tiene toda la razón (se ríe). Mi madre también es muy buena cocinera, de hecho, tenía un programa de radio de cocina. Yo tengo un don, lo que pasa es que no sé usarlo (se ríe).

PR: En casa no se aburrirán contigo.

R: En casa tengo, por suerte, una mujer que también es músico.

PR: Es pianista, ¿verdad?

R: Sí, pianista y clavecinista. Con lo cual también tenemos ahí montado un espectáculo bastante curioso. Entre los instrumentos que toco yo y los que toca ella, a veces hacemos dúos. Me encanta tener en mi vida a alguien como ella. Me aporta serenidad y es muy buena consejera.

PR: ¿Siendo los dos artistas han heredado tus hijos el gusanillo por esta profesión?

R: Sí. Tengo dos chavales. Uno de ellos es artista escénico y el otro artista plástico. Lo que pasa es que ellos tienen su carrera al margen de la mía, es algo que tenemos clarísimo y siempre lo hemos hablado. Intentan que no sepan que ellos son mis hijos y yo que no se sepa que soy su padre. Es algo que me parece muy lógico porque este mundo está muy difícil, pero les está yendo muy bien solos. Yo sé que ellos están muy orgullosos de lo que hago, pero yo estoy mucho más orgulloso de lo que ellos hacen. De hecho, se lo he transmitido muchas veces. Son unos grandes artistas y quiero que lo sepan.

PR: Te cambia la cara cuando hablas de ellos.

R: Te cambia la cara cuando hablas de ellos. Sinceramente, si yo viera que mis hijos no sirvieran para esto, de verdad que arrugaría el morro y hubiera hablado con ellos a tiempo y les hubiera dicho, “mira hijo, déjalo, yo sé que lo estás intentando”, pero ellos son grandes artistas. Los dos. Y con los dos he trabajado en el teatro lo que pasa es que nadie sabía que yo era su padre. Hay que dejarles a ellos hacer su camino. Lo que no podemos hacer con los hijos es que sean una prolongación de nuestro ego para la eternidad. Son personas distintas. Mis hijos son unas personas distintas a mí.

PR: Has llegado a comentar que esta profesión uno de los grandes peligros que puede haber es el alcohol ¿Has tenido alguna vez algún problema con este tipo de adicciones?

R: Yo no bebo, pero entiendo que cuando eres artista, hay un dolor interno por el mundo y que a veces se mitiga con sustancias. Es algo que siempre me ha preocupado, pero me ha preocupado porque tienes que sobrevivir muchos años este oficio. Mira, por ejemplo, a mí si hay una cosa que me ha fastidiado bastante, ha sido fumar, fumaba muchísimo y al final me pasó mucha factura.

PR: ¿Qué te sucedió?

R: Yo tengo un muelle con 40 años por fumar tanto. Me dio una isquemia. El doctor me dijo que era un animal porque llevaba quejándome tres días diciéndole que tenía un pinzamiento cada vez que hacía un movimiento y él me dijo que lo que tenía era un infarto. Se me estaba cerrando una arteria y me tuvieron que poner un muelle.

PR: ¿Pasaste miedo?

R: Me asusté cuando vinieron tres o cuatro doctores y me di cuenta de que la cosa iba en serio. El tabaco es el único vicio que he tenido, si llego a tener otro más gordo me hubiera muerto. Te lo digo en serio. Ya no fumo y tampoco bebo alcohol.

PR: Ahora mismo te encuentras grabando la próxima edición de ‘Tu Cara Me Suena’. ¿Qué tal la experiencia?

R: Ya estamos acabando. Sí. La experiencia está siendo maravillosa, porque como es montar un número de variedades, es una gala cada semana a una velocidad de un día, es una maravilla. Yo tenía mucho miedo a cantar solo, porque he cantado en coros, he cantado en la Zarzuela, cantado en musicales, pero nunca solo y estoy tocando ahora todos los palos. Yo creo que es un juego televisivo muy divertido.

PR: También estás en el teatro junto a Juanra Bonet y David Fernández en ‘La cena de los idiotas’ ¿Cómo es trabajar con ellos?

R: Juanra Bonet y David Fernández son unos completos imbéciles (se ríe) Nos entran muchos ataques de risas. Nos conocemos mucho y nos gastamos muchas bromas. Es una gozada, tengo la sensación de que estamos disfrutando. Te voy a dar una exclusiva. Me los he llevado de invitados a la próxima edición de Tu Cara Me Suena.

PR: ¿Qué se va a encontrar el espectador en el teatro?

R: Ya llevamos un mes y nos los estamos pasando de lujo. 'La cena de los idiotas', aparte de ser un clásico teatral, se van a encontrar unas claves de comedia muy clásicas. La gente va a ver algo que hacía tiempo que no veía. Hay momentos que sé que la gente aplaude porque no pueden aguantarse más y sé reconocer un aplauso y te digo que no son gratis. Esperamos que ahora arranque la gira.