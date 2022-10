Este lunes, Olga Moreno se ha sentado en el plató de ‘El programa de Ana Rosa’. Allí ha hablado con Ana Rosa Quintana sobre los últimos acontecimientos de su vida: su ruptura con Antonio David Flores, su relación actual con Rocío Flores y su noviazgo con Agustín Etienne. «Para mí es un placer y un honor estar aquí. Estoy bien, feliz. ¿Enamorada? En ello estoy. Estoy ilusionada, espero que dure toda la vida. He encontrado una persona que me hace feliz», decía. Sus declaraciones coindicen con las de su representante. El mánager está completamente de acuerdo con lo que la sevillana siente y piensa. Cuando se le ha preguntado si, al igual que ella, quiere que su idilio sea «para toda la vida», responde: «Me encantaría». No se pierda el vídeo para ver la reacción del argentino.

Vídeo: Europa Press

Desde que Olga Moreno ofreciera su entrevista más sincera en SEMANA en exclusiva confirmando su relación con Agustín Etienne, ninguno de los dos esconde que están muy ilusionados el uno con el otro. Apenas llevan un mes y medio juntos, pero la vida se presenta de color de rosa desde que su amistad se convirtió en algo más especial. Es algo que ya no ocultan. Están felices.

Olga Moreno revela que mantiene una relación cordial con Antonio David Flores

Tanta es la felicidad de la pareja que Olga ha pasado página a sus más de 20 años al lado del malagueño. Ahora se llevan bien y cada uno respeta el espacio del otro. «La relación con Antonio David es cordial, es buena. No lo veo, pero hablamos mucho», ha explicado en ‘El programa de Ana Rosa’. Ambos tienen una hija en común, a la que cuidan de mutuo acuerdo. La pequeña Lola está una semana con cada uno de ellos. Por su parte, David, el hijo que Antonio David tuvo con Rocío Carrasco, sigue viviendo con la andaluza: «David y Lola están juntos. La semana que me toca Lola, también me toca David. Mientras pueda… Son 22 años con él. David es feliz con su hermana, es feliz conmigo… El padre si ve que es feliz, vamos a seguir igual».

Olga Moreno ya lleva un año y medio separada de Antonio David Flores. Hasta la fecha no había sentido la necesidad de separarse legalmente, pero cree que ha llegado el momento de formalizar la ruptura. Ya está dispuesta a dar el paso y es algo que ha hablado con su exmarido: «Todavía no me he separado, es una etapa que tenemos que cerrar. Ya lo hemos hablado. Tenía muchas cosas en la cabeza, no me corría prisa, es un papel firmado. Sé que no voy a tener problemas ni él va a tener problemas conmigo».