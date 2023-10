Ágatha Ruiz de la Prada va a ser abuela

En distintas ocasiones Ágatha Ruiz de la Prada ha confesado sus deseos de ser abuela. "Tengo muchas ganas, lo que pasa que mis hijos no tienen ganas", afirmaba hacer tres años. La diseñadora está de enhorabuena ya que espera, por fin, su primer nieto. Será Tristán Ramírez quien la convierta en abuela, su hijo mayor de su matrimonio con Pedro J. Ramírez.

La feliz noticia ha sido adelantada por el diario Abc donde se indica que fue una auténtica sorpresa para Ágatha Ruiz de la Prada, de 63 años. Y es que su hijo nunca le había confesado que deseaba ser padre. Por el momento, se desconoce si el nuevo miembro de la familia que está en camino es niño o niña. Solo se sabe que la futura mamá, una científica vasca, se encuentra en su cuarto mes de gestación.

Tristán Ramírez, el discreto hijo mayor de Ágatha Ruiz de la Prada

A sus 36 años, el hijo mayor de Ágatha Ruiz de la Prada siempre ha destacado por mantener un perfil bajo. Pocos detalles han trascendido sobre su pareja que se dedica a la investigación en la universidad. En marzo de este mismo año, en el marco de una entrevista con SEMANA, ya confesó que tenía novia y que era feliz. "Puedo decir que este es uno de los momentos mejores de mi vida. Vivo un gran momento". Actualmente es CEO de la firma que lidera su progenitora. Su trayectoria profesional siempre ha estado ligada al mundo de la moda. Incluso ha trabajado para Inditex en India y China.

Durante su última entrevista en nuestra revista reconoció que le gustaba ser muy discreto y pasar desapercibido a pesar de la popularidad de sus padres. "Ir de desconocido. Me encanta viajar, pasar desapercibido, me pierdo siempre que puedo en la montaña y montando a caballo". Su próxima paternidad ha pillado a muchos por sorpresa, entre ellos, a su madre. Y es que el año pasado reconocía no tener prisa por ser padre en una entrevista en 'El Mundo', también bromeaba con que su madre estaba "obsesionada" con la idea de tener nietos.