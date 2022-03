Ágatha Ruiz de la Prada ha regresado a Madrid tras disfrutar de una romántica escapada a Venecia con su nuevo amor, José Manuel Díaz-Patón. Juntos se han trasladado a Venecia para disfrutar de una experiencia mágica en el evento mas exclusivo del Carnaval de la ciudad italiana: Il Ballo del Doge.

La diseñadora ha revelado este miércoles que está «feliz» con su actual pareja. El responsable de su felicidad es que es primo de Julián Porras, marido de Olivia de Borbón. «Es un amor, muy simpático y adorable», ha reconocido. «Os lo voy a presentar. Os dije que el día que esté enamorada os lo voy a presentar. La verdad es que estoy feliz».

De lo que también ha hablado la diseñadora es de su encuentro con Pedro J. Ramírez en el carnaval de Venecia. En la celebración de la fiesta más popular de la ciudad, cuya historia se remonta al siglo XI, la empresaria coincidió con el que fue su exmarido hasta el año 2016. Ágatha fue invitada a una exclusiva fiesta por la diseñadora Antonia Sautter. En esa cita estuvo acompañada no solo por su nuevo amor. También iba con ella su amiga Maribel Martínez, empresaria y colaboradora del Ballo del Doge en España. En el evento,

celebrado en el palacio Pisani Moretta, se produjo el cara a cara con el periodista y exdirector del diario ‘El Mundo’. Este asistía del brazo de su actual esposa, Cruz Sánchez de Lara.

Ágatha Ruiz de la Prada, sobre su reencuentro con su ex: «Ha sido una manera de cerrar el círculo»

No se cruzaron palabra, pero la coincidencia ha servido para que la madrileña haya hecho una lectura muy positiva. «Me enteré, pero ya lo tenía todo organizado y lo que no me podía imaginar es que íbamos a estar tan cerca. La verdad es que considero que ha sido como cerrar el círculo porque yo estaba bastante bien», ha reconocido.

La diseñadora no ha querido darle mayor importancia a su encuentro con el padre de sus hijos y quien fue su pareja durante 30 años. Todo lo contrario. Le sacó todo el partido del mundo a la invitación y se lo pasó de lo lindo con José Manuel Díaz-Patón.

La pareja de alojó en el hotel Ca Maria Adele para disfrutar de sus días en Venecia. Este coqueto alojamiento, situado en Dorsoduro, el distrito de arte moderno de la ciudad, se encuentra cerca de la Basílica della Madonna della Salute y de la plaza de San Marco, desde donde ambos inmortalizaron su viaje con un sinfín de fotos que publicó la diseñadora en sus redes sociales.

Ágatha Ruiz de la Prada también ha hablado de Luis Miguel Rodríguez, cuyo sueño de levantar un Museo del Automóvil ha llegado a los tribunales. «Le mando ánimos, pero le ha salido muy bien esto y estoy muy contenta de que le haya salido tan bien. Es verdad que él hace cosas que no… pero las cosas tan importantes que ha hecho para su pueblo, porque él está en dos pueblos digamos. Él quería hacer el museo del Automóvil y se iba a gastar casi 100 millones de euros. La gente ha sido envidiosa y malvada con Luismi, que ha sido muy buena persona».