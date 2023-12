Ágatha Ruiz de la Prada y sus curiosas respuestas sobre la polémica familiar de Bárbara Rey

Vídeo: EUROPA PRESS.

Ágatha Ruiz de la Prada se caracteriza por no callarse cuando le preguntan por todos los temas de actualidad. La diseñadora de moda se ha dejado ver en un evento benéfico, donde por supuesto ha sido preguntada por una de las polémicas más sonadas de estas últimas semanas. Las demoledoras palabras de Ángel Cristo Jr. sobre su madre, Bárbara Rey, y sobre su complicada infancia han hecho que la relación con la misma y su hermana, Sofía Cristo, se rompa. De hecho, la propia dj ha reconocido que están destrozadas y que la vedette incluso ha tenido que recibir ayuda psicológica.

De eso ha hablado precisamente Ágatha Ruiz de la Prada, que ha dado su opinión sobre uno de los temas de los que más se está hablando en estos momentos: "La semana pasada estuve en Portugal, presenté mi libro en portugués, en la librería Lelo, dicen que es la más bonita del mundo, cobran por entrar 8 euros, antes eran 5, ahora 8. Hay unas colas de 2000 personas para entrar. Por eso lo hicimos después de cenar, imagínate, cenamos a las 7 y luego me fui a París. Me he perdido todas estas cosas de Bárbara Rey que no las tengo nadad controladas", ha declarado rotunda. ¡Dale al play para ver sus declaraciones!