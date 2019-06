5 Para el empresario no es un problema

Ya sea porque no le gusta la playa o porque se ha acostumbrado a no veranear, según Ágatha a su novio no le importa no parar durante unos días. «Él está encantando de estar aquí, le gusta. No quiere ir a ningún sitio«. Y es que, aunque pueda parecer sorprendente, en Madrid se pueden hacer muchos planes veraniegos.