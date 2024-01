Ágatha Ruiz de la Prada atiza a Carmen Lomana: "Ella ya era una señora mayor"

Vídeo: Europa Press

El abandono inesperado de Ágatha Ruiz de la Prada en 'Bailando con las estrellas' sigue trayendo cola y polémica. El cabreo monumental de la diseñadora suma ahora un nuevo capítulo en su enemistad con Carmen Lomana. Después de unos meses de tregua, su tira y afloja se ha vuelto a reavivar. Esto tras las duras opiniones que le dedicó la socialité a su examiga a propósito de su momento televisivo en el programa de Telecinco. A la exmujer de Pedro Jota Ramírez le sentó muy mal la valoración del jurado tras su actuación y, antes de ser eliminada, ella misma decidió abandonar el plató. "Antes de que me echéis, os lo agradezco en el alma, pero prefiero irme yo solita", explicaba en pleno directo. Según ella, no se había cumplido lo que le habían prometido en un principio y no le estaban reconociendo que ella nunca antes había bailado. "No tengo ilusión para volver, me quedo con cero ilusión. Es lo contrario de lo que me han dicho. Me dijeron que se iba a juzgar a cada uno según su categoría y no puede ser", se justificaba.

Su actitud no pasó por alto para Carmen Lomana. A los pocos minutos compartió un contundente mensaje en su Twitter con especial dedicación a la modista. "La soberbia, la falta de educación de una persona que no tiene ni idea de lo que es bailar abandonando el programa porque no le gusta la puntuación es una falta de respeto a la cadena. Y a la audiencia digna de ella. Verla bailar era ver a Lina Morgan en su comicidad", escribió la colaboradora. Ahora le ha tocado el turno a Ágatha Ruiz de la Prada de devolverle el 'feo'. Y no se ha cortado ni un pelo. ¡Dale al play y escucha el 'dardo' con la que la diseñadora ha sentenciado a su archienemiga!