Ágatha Ruiz de la Prada atiza a Carmen Lomana: "Me causa rechazo"

A lo largo de las últimas semanas, la polémica entre Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana ha estado servida. Este viernes, la diseñadora se sentaba en el 'Deluxe' y aclaraba cuál era su verdadera relación con la socialité. Lejos de zanjar la guerra televisada que mantienen, la exmujer de Pedro J. Ramírez aseguraba que no se fiaba de la colaboradora de televisión porque siempre le ha causado desconfianza.

"Nunca ha sido amiga mía. Ella me causa rechazo", repetía una y otra vez Ágatha Ruiz de la Prada en el 'Deluxe' para dejar claro que no tenía ninguna relación con Carmen Lomana. A pesar de que esta última ha mantenido siempre que ambas guardaban una estrecha amistad, la diseñadora ha sostenido en todo momento que ha tenido muchas reticencias con la socialité. "No me fiaba de ella, siempre me ha causado desconfianza. Siempre la he tratado bien, ha mejorado mucho. Cuando yo la conocí era mucho más mayor que ahora. Ha mejorado con el tiempo y es una mujer que se maquilla genial. Tiene trajes muy bonitos", comentaba.

Hace unas semanas, Carmen Lomana se sometía al polígrafo de Conchita y previamente no dudaba en criticar abiertamente a Ágatha Ruiz de la Prada llamándola "engreída, arrogante, frustrada y envidiosa". Al ver estas imágenes, la diseñadora se llevaba las manos a la cabeza e insistía en que no podía aguantar semejante actitud. "El día que la bloqueé me quedé en la gloria. Lo que no es tolerable es que te critique alguien que no tiene relación contigo para nada", argumentaba.

Para dejar claro su punto de vista, Ágatha Ruiz de la Prada hacía público algunos mensajes que Carmen Lomana le había mandado a lo largo de los últimos años. Unas conversaciones en las que se deja patente la insistencia de la socialité hacia la diseñadora, quien contestaba siempre con excusas y monosílabos. "Tienes que estar conmigo ese día. Y me gustaría que dijeses unas palabras con otro amigo mío que quiero mucho. ¡No me faltes! Confírmame por favor. Ágatha no sé nada de ti, ¿te has quedado mudita?", se lee. Ante esto, la exmujer de Pedro J. Ramírez insistía con ponerle excusas para rechazar cualquier tipo de invitación.

Carmen Lomana no se queda callada

Carmen Lomana no dudó en ver el programa de Telecinco y se comunicó en todo momento con los colaboradores para darles sus primeras impresiones. En concreto, le mandó dos mensajes al presentador: "Demasiada mentira" y "su imaginación no tiene límites, como su maldad". La guerra está servida.