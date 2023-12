Qué es la disfasia, el trastorno que ha obligado a Adriana Abenia a alejarse de la televisión

La reconocida presentadora Adriana Abenia se ha sentado junto a Emma García en 'Fiesta' para compartir detalles sobre su nuevo libro, 'La vida ahora: No necesitas ser perfecta, sino ser tú misma'. En esta obra, Abenia aborda un momento crucial de su vida personal y profesional que la llevó a alejarse de la televisión para enfocarse en su salud. La presentadora confiesa que "una falta de gestión de la fama y un exceso de exigencia" la condujeron a problemas de salud que la obligaron a decidir 'parar'.

Ocurrió en 2010, en plena cima de su éxito televisivo. "Fue un cúmulo de cosas, fue una falta de gestión de la fama, no lo gestioné bien. Fue todo a un ritmo vertiginoso. Acaba de empezar en televisión cuando mi nombre estaba en todos los sitios, había dejado a mi ciudad, novio y amigos en Zaragoza...", explica. Al llegar a la televisión, se hizo tan famosa que "sentía que tenía que buscar la excelencia, que tenía que ser la mejor. Me exigí en exceso, fui muy dura conmigo misma de tal manera que dejé de lado la salud y otras cosas importantes y, un día, pasó algo que fue la gota que colmó el vaso", confiesa. En octubre de 2012, "tuve un día un incidente que hizo que al día siguiente mi salud se fuera al garete. Me vi tan vulnerable, tan insegura que no sabía cómo hacer frente a la situación". Fue entonces cuando sufrió un grave problema de salud: "Me hice una resonancia cerebral porque durante unos 25 minutos no concuerda lo que digo con lo que pienso. En un principio, me dijeron que era estrés e incluso pensaron que me había drogado. Pero en la resonancia se vio clarísimamente qué había ocurrido y tuve que replantearme mi vida. Me dieron un diagnostico terrible para una persona joven. Me afectó al habla de manera transitoria".

Abenia explica, así, cómo a raíz de ser diagnosticada con disfasia del habla, su vida dio un cambio radical. Este hecho hizo que empezara a plantearse tomar decisiones drásticas sobre su carrera, lo que la llevó a abandonar Mediaset España, donde trabajaba en aquel momento, "en busca de otros proyectos". "No sabía dónde estaba la línea entre la persona y el personaje. A base de ostias he conseguido canalizar esas emociones y vivir más despacio", reflexiona la presentadora. Fue a partir de entonces cuando comenzó a centrarse en sí misma y ahora siente "paz" al compartir su experiencia, esperando poder ayudar a quienes pasen por lo mismo.