Adriana Abenia ha vuelto a situarse en el ojo del huracán. Hace tan solo unos días y con motivo de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, un usuario de Twitter hacía referencia a la presentadora con el objetivo de hacer creer en la red social que había acudido a la cita nupcial de blanco. Una broma que la zaragozana optó por seguir, probablemente sin llegar a imaginar toda la controversia que traería consigo.

"Disculpas a la novia, nadie me avisó del dress code", escribía Adriana en el pie de una imagen en la que posa frente a la cámara con un romántico vestido troquelado con manga abullonada. Pero lo cierto es que ella no estaba invitada al gran día de la marquesa de Griñón y el empresario y que la instantánea en cuestión pertenecía a la gala de unos premios a los que había acudido unos días antes. Una información que algunos de sus seguidores desconocían por completo, motivo por el que comenzaron a lanzar críticas.

Adriana Abenia planta cara a los haters

"De toda la vida, no se va de blanco a una boda. Pero tienes que dar la nota", "es puro sentido común" o "cualquier invitada que vaya de blanco se considera una egocéntrica mal educada" han sido algunos de los comentarios que Abenia ha recibido. Es por ello que ella misma se ha visto obligada a poner punto final a la mofa en la misma plataforma: "Twitter es una red social en la que, o hablas como si fueran tontos, o pocos se enteran. QUE NO FUI A LA BODA. QUE NO ME VESTÍ DE BLANCO PARA COMPETIR CON NINGUNA NOVIA, era una foto de la fiesta del jueves, los Traveler. ¿Os lo mastico? Era una noticia falsa e ironicé", indicaba, visiblemente enfadada por lo acontecido.

Pero lejos de apaciguar los ánimos con estas palabras, la escritora lo único que conseguía es que los usuarios se posicionaran aún más si cabe en su contra: "Te gusta llamar la atención", le dijeron. Una serie de palabras a las que Adriana prefería hacer caso omiso, situándose sin quererlo en el puesto número uno de los Trending Topic nacionales por un claro malentendido por el que posiblemente la lista de haters de la presentadora haya aumentado considerablemente. Algo que no parece importarle en absoluto, estando plenamente centrada en su trayectoria profesional y dejando a un lado las polémicas en las que a veces se ve envuelta.