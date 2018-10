Adriana Abenia, muy cabreada con la última chanza de ‘El Jueves’ sobre los celiacos

La revista satírica ‘El Jueves’ siempre ha estado al filo de la polémica y quizá aquí radique su éxito y su encanto, aunque en ocasiones sus chanzas no sean entendidas por todos. Hay muchos que no tienen la misma concepción de humor o, como le ha sucedido a Adriana Abenia, hay cuestiones que consideran que no deberían caer en la burla, pese a entender la finalidad de esta publicación que tantas polémicas ha protagonizado a lo largo de su historia.

El hecho de que se centre la broma en los celiacos no ha sentado nada bien a Adriana Abenia, que no ha querido dejar pasar la oportunidad en sus redes sociales para dejar clara su postura ante la última viñeta de ‘El Jueves’. “Humor barato y sin gracia de ‘El Jueves’ ante una enfermedad autoinmune. ¿Cómo matar a un celiaco? Qué nivel”, denunciaba la presentadora en su perfil de Twitter, reabriendo el debate entre sus seguidores.

[Leer más: así ha quedado el cuerpo de Adriana Abenia tras dar a luz]

La celiaquía, un enfermedad que le toca de lleno

Adriana Abenia fue diagnosticada como celiaca hace ya cinco años. Una enfermedad autoinmune que condiciona sus hábitos alimenticios y de la cual no considera que haya lugar a broma alguna. Quizá, la viñeta de ‘El Jueves’ haya supuesto un traspaso de la línea de lo políticamente correcto y a ella esto no le ha hecho ni pizca de gracia.

El mensaje que ha molestado a Adriana Abenia

El mensaje que ha hecho que a Adriana Abenia le hierva la sangre es el siguiente: “Así que las reglas fundamentales sobre cómo comportarnos con los celiacos son: 1. Respétales. 2. Les tienes que disparar siempre en la cabeza. No servirá de nada dispararles en el pecho o en las piernas, hay que dispararles en la cabeza siempre. En la cabeza”.